俳優の寺田心が２日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」で、筋トレを始めた意外な理由を明かした。

寺田は現在１７歳。身長も１７８センチとなり、１１歳の頃に会って以来だという山崎育三郎もビックリだ。今でも筋トレは「週６、４時間ぐらい」やっているといい、ムキムキの二の腕など、惜しげも無く披露した。

寺田の学校の友人らもＶＴＲ登場し、普段の寺田を証言。その中で「中学の頃は小さかったので、背が伸びるプロテインとか（飲んでいた）。でもマジで背が伸びないって。その頃から筋トレするようになった」と話した。

友人が「なんで筋トレするの？」と聞いたところ寺田から「世間を見返すぞって感じで強気になったというか。そんなＳＮＳのイジリも怖くないみたいな」と言っていたことも明かした。

寺田は「世間もＳＮＳのイジリもありましたし、友達も、仲がいい子じゃないと『チビだな』とか、『お前じゃ僕の身長は超せない』とか言われて悔しくて」と、幼く、小さいイメージを払拭したかったようだ。

今では山崎も驚くムキムキぶりだが「筋肉は、母はあきれてます。でも筋肉にいい食品とか持ってきてくれる」と感謝していた。