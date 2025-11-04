その鋭い視線にファンもゾクリと来た。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月3日の第2試合にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場。入場シーンでは、軽く微笑むことも多いが、この日は引き締まった表情を崩さず、ファンから「たまらんクールビューティ」「メデューサの眼だ」などと好評価が集まった。

【映像】「たまらんクールビューティ」と称された瑞原明奈の表情

美麗なママ雀士としても有名になった瑞原。Mリーガーとしては今シーズンが7年目。試合中には鋭い視線で相手の手牌を読むが、卓を離れると控室では仲間を「よっしゃー！」と全力応援。カメラマンを見つけては、何かしらちょっかいを出して自ら「あはは！」と大笑いするなど、ユーモアのあるところを見せている。

愛らしさがファンに知れるほど、再び際立つのが気持ちが入った時の、瑞原の冷たくも見える凛々しい表情だ。この日は、何か思うところがあったのか、入場口からにこりともしないまま着席。試合への集中を高めるとファンは「美人すぎるな」「瑞原さんかわいい」とコメント。さらに最近では編み込みを入れることも多かったヘアスタイルも、混じり気なしのストレートだったことに「一番好きな髪型」「髪サラサラ」という声も見られた。

試合結果は、展開にも恵まれずラスに沈んだ瑞原。次回はどんな表情で会場に入ってくるか。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

