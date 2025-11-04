アイドル、アニメ、マンガに精通し、各ジャンルのファンから「よっぴー」の愛称で親しまれてきたニッポン放送の吉田尚記アナウンサー。今春から東京大学大学院へ進学し、自らの経験を活かして、今度は研究者として社会を明るく照らすという。

その研究テーマは「推し活とウェルビーイング」だ。研究対象に選んだのは、メンバーから「ごぼう」のニックネームをつけられるなど長年にわたって交流のあるももいろクローバーZと、そのファン“モノノフ”だという。

多くの人々に元気を与えているアイドル。だが、学問的には「まだまだ未開拓」なのだとか。ほかに研究している人がいないのなら、自分がやる。そんな熱い意気込みで取り組んでいる研究について語ってもらった。（佐藤結衣）

■アイドルファンに対する疑問から生まれた研究テーマ

――アナウンサーを続けながら大学院への進学。異例のチャレンジだと思いますが、そのきっかけは？

吉田尚記（以下、吉田）：アナウンサーの仕事って、本番に持ち込める道具は台本とペンと時計ぐらいで、あとは自分の知識と経験だけなんですよね。だから日頃からできるだけ多くの体験をしておこうと考えていました。

そんな折、社会学者・見田宗介先生の『現代社会はどこに向かうか――高原の見晴らしを切り開くこと』（岩波書店）という本がとても興味深くて、もともと仲良くしていた宣伝プロデューサーの胗瀬一樹さんに勧めたんです。すると胗瀬さんが僕以上に社会学にハマって。最終的には大学院に入学してしまったんですよ（笑）。すると今度は胗瀬さんから「絶対吉田さんも好きだと思うから」と大学院に誘われまして。そこまで言われるならしっかり学んでみることにしました。

――働きながら大学院に通うことは可能なのでしょうか？

吉田：むしろアナウンサーは知見を広げる活動を積極的に行うほど、仕事に良い影響が出ると思っています。たとえばニュース番組を担当しているなら国会や裁判所に足を運んでみたり、街角から中継する情報番組なら商店街を歩き回ったり。実際に僕もそうして見聞きしてきたことが本番でつながる経験を多くしてきました。

――本番以外の時間にそうした活動をされているのですね。

吉田：特に私が長く担当してきた番組では、アイドルやミュージシャンなど音楽表現をするゲストが多く出演することもあって、年間で200公演くらいライブを観てきました。そのうちにアイドルファンのすごさに気づいたんです。彼らは本当に創造力が高くて面白い。「どうしてそんなコールを考えつくの？」というような言葉が自然発生的に生まれる。そして何より楽しそうなんですよね。なぜアイドルのファンはこんなにも楽しそうにしているのかという思いが、大学院での学ぶ軸となっていきました。

――それが「推し活とウェルビーイング」の研究につながるわけですね。

吉田：「ウェルビーイング」とは1946年にWHOが採択した憲章で広く知られた言葉で、学問としてはまだこれからの分野。世界中で「どう定義していこうか」と話し合われているような状況です。日本語で強いて言えば「いきいきしている」といった感覚でしょうか。

健康でもいきいきしていない人がいる一方で、明日命を終えるかもしれない状況でも生き生きしている人もいるじゃないですか。なので、ウェルビーイングは単純に“健康的”という意味とは異なるんですよね。人が生きる上でいきいきすることは非常に大切なのに、「じゃあどうしたらいいのか」という疑問をここ数十年でようやく追い始めた段階です。

そのうえ、アイドルによるウェルビーイングを論じた学術論文は、私が調べた限りではほとんど見つからず、未開拓の分野であるとわかりました。誰もやっていないのなら、アイドルを長年見てきた自分にしかできないのではないか。そう考えて研究テーマに据えました。

――なぜ、そのなかでもももいろクローバーZ（以下、ももクロ）とモノノフを選ばれたのですか？

吉田：僕がももクロをアイドルとして大好きなのはもちろんなんですけど、ももクロファンであるモノノフもまた素晴らしくて。ももクロはこれまでさまざまなアーティストとコラボしながら成長してきた歴史を持っています。その結果、モノノフたちがコラボ相手のパフォーマンスに対しても全力でポジティブなリアクションを返すようになっていきました。そんな異様なくらいマナーのいいファンが数万人単位でいるって、すごくないですか？ ももクロと共演したCreepy Nutsが「モノノフは客のプロだ」と言っていたほど。“ファンはアイドルの鏡”なんて言葉がありますけれど、彼らはその代表格だと思います。

■「“好き”の理由はどの学問分野でも説明しきれない」

――推し活がいきいきとした毎日を作る一方で、特定の“推し”がいない人はどうしたらよいでしょうか？

吉田：ウェルビーイング研究はまだ始まったばかりですが、現段階で出ている示唆がひとつあります。それは“挑戦”です。たとえば「ウェルビーイング的に幸せになれる就職先はどこか？」という問いに対しては、“安定”よりも“挑戦を続けられる場所”と答えられる。なので、今は推しがいないという方も、日常のなかで何かしらの“挑戦”を見つけることが、いきいきとした人生を送るきっかけになるのかなと思います。

――アイドル自体が常に挑戦しているので、「挑戦するアイドルを応援すること」がファンにとっても挑戦になる、ということでしょうか。

吉田：まだ調べきっていないので確定的には言えませんが、おそらく仮説的には十分ありえる話だと思います。そこを検証するのが私の研究です。“推し活”は個人差が大きく、数値的な結論を出すのが難しいため、エスノグラフィー（訪問観察調査）という観察データを収集／記録して分析する手法を取ろうと考えています。通常の修士課程は2年ですが、私は勤務しながら4年かけて通う予定で、それまでにしっかりまとめたいですね。

――どのようなデータが集まるか楽しみです。

吉田：大学院で学び始めてあらためて感じたのは、人類が知っていることはごくわずかだということです。「この人とこの人を比べてどちらがお金持ちか」などは経済学で説明できるかもしれませんが、推しているアイドルに対して「なぜその人でなければダメなのか」という“好き”の理由は、どの学問分野でも説明しきれない側面があります。

興味深いのは、先ほど述べたモノノフのように「そのグループのファンが面白い」「仲間になりたい」といった、楽しんでいるファンの姿自体がアイドルの付加価値になり得る、という点です。

――ファンのウェルビーイングがアイドルの魅力の部分にも大きく影響するわけですね。逆に、推し活が生活にネガティブに働くことはありますか？

吉田：もちろんあります。推し活に熱中しすぎて現実生活が疎かになったり、グループ解散や推しの引退で“ロス”状態になったり。また、気をつけなければならないのが“推し”という存在は、見方を変えれば“権力者”と近い状態でもあるんです。その“推す”気持ちを悪用されることがないように警戒する必要もありますね。こうして並べると、推し活にも適量があるといえそうです。とはいえ「すべてを捧げることが自分のウェルビーイングだ」という人がいるのも人間の面白さ。周囲から見れば「やめたほうがいい」と思われるレベルでも、それがその人にとって生きがいになっている場合もあります。

以前、私が『むかしむかしあるところにウェルビーイングがありました 日本文化から読み解く幸せのカタチ』（KADOKAWA）という本を共著したウェルビーイング学会理事の石川善樹さんのお父さんが医師で、ウェルビーイングについて研究されていたそうです。ある愛煙家の患者さんを診察したときのこと。医学的には禁煙させるのがセオリーでしたが、話を丁寧に聞いていくと、その人はタバコを吸うことで救われていることがわかり、吸い続けることを許可したことがあったそうです。「今まで私の病気を診てくれた医者はいくらでもいたけど、“私自身”を見てくれた医者はあなただけだ」と言われたことがあったと。多分、ウェルビーイングってそういうことなんだろうと思います。「この人にはこういうことがウェルビーイングだ」「あの人には別の形式がウェルビーイングだ」という具合に、ケーススタディを積み上げることで見えてくるものがあるのではと考えています。

――お話を聞きながら、アイドルも、そしてファンも、「相手を喜ばせたい」という気持ちが「自分をいきいきさせる」というのは、とても人間らしい心理だなと感じました。先ほど「人類がわかっていることはごくわずかだ」とおっしゃっていましたが、本当に不思議な心の動きですね。

吉田：霊長類を研究している方に聞いた話では、知らない人にモノを与えるのは人間だけだそうで……。チンパンジーのように人間に近い種ですらしないのだといいます。人間をほかの動物と分ける特徴のひとつは、こうした利他的な行動ができるかどうかではないかとも。そうした点を踏まえると、“推し活”は人間であることの最大の特徴である可能性すらあり、だからこそ研究のしがいがあると感じています。

（文＝佐藤結衣）