チャンネル登録者が400万人を超える人気YouTuberコンビ・水溜りボンドが11月2日、最新の動画を公開。「【３日間】大谷翔平選手と同じ生活を３日間したらストイックすぎて衝撃を受けたww」と題して、米メジャーリーグを席巻し、ロサンゼルス・ドジャースの2連覇に大きく貢献した大谷翔平の生活をフィーチャーした。

【写真】YouTuberが3日間「大谷翔平生活」をしたらどうなる？ 水溜りボンド・カンタが四苦八苦しながら実践している様子

今回挑戦するのは、野球経験のあるトミーではなく、知識の乏しいカンタ。大谷と同じ1994年生まれだが、「四十肩を超えて五十肩」と診断されたこともあり、肉体的には差が大きそうだ。年齢以外の共通点がないなかで、各種ニュースやインタビュー記事などから大谷の生活を推測。「野球の練習」もそうだが、徹底した食事管理と質の高い睡眠を重視していることはよく知られており、それだけでも見応えがありそうだ。

詳しくは動画をチェックしていただきたいところだが、初日の朝からストイックだ。朝8時から200グラムの鶏肉を焼き、4つの卵をオムレツにして、玄米ご飯400グラムに乗せてオムライスに。プロテインを飲み、ジムで筋力トレーニングを行い、またプロテイン。もちろん大谷と同じ負荷には耐えられないので、健康管理にも注意しつつ真面目にトレーニングをこなしていた。昼食は、「トンカツを衣を剥がして食べた」という逸話を参考にしたが、「スポーツをしているわけでもない僕が、衣を剥がして食べるのは作った方に申し訳ない」として、衣のないトンカツの味をレポートした後に、きちんと食べていたのがカンタらしい。

動画編集の仕事をしたり、大谷関連の本を読んだりして過ごした後、夕食はゆで卵が4つ、玄米400グラムに鯖缶、ブロッコリーというアスリートらしいタンパク質重視のメニューだ。「2時間の昼寝」を含む睡眠時間の確保はできなかったが、この生活からさらに数時間、睡眠に費やすとなると、大谷が起床時間のほぼすべてを野球に捧げていることがよくわかる。食事すら楽しみを制限されているなかで、ストイックに日々を送る大谷のスゴさに、カンタは初日から舌を巻いていた。

翌日以降、カンタは慣れない野球の練習にも取り組み、連日大量に胃袋に収めることになる「ゆで卵」に辟易としながら、真面目に３日間の「大谷翔平生活」を送った。YouTuberたるもの、世の中のトレンドと歩調を合わせることは重要だが、この期間の大谷の想像を超える活躍を受けて、カンタは圧倒された様子。「お蔵？」「マズいって、こっちはぬるい感じでやっているんだから」という言葉も飛び出していたが、野球ファンにとっても発見のある楽しい動画に仕上がっていた。（フィジカル的には）一般人の動画クリエイターが大谷翔平を目指した生活をするとどうなるか、気になる人は動画をチェクしてみよう。

（文＝向原康太）