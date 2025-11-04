BTS V、“TIRTIR”グローバルアンバサダー就任！ビジュアル＆ティザーコンテンツ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのV（ヴィ）が、コスメブランド“TIRTIR（ティルティル）”のグローバルアンバサダーに就任。併せて、キャンペーンビジュアルが公開された。

■SNSに投稿されたVのティザーコンテンツが大反響

今回のコラボレーションは、韓国を代表する“TIRTIR”と世界的アーティストVの出会いによるもので、ブランドが掲げる「自分らしい美しさ」という価値を世界中の消費者へと広げていくあらたな出発点となることが期待されている。

Vはファッションとビューティの領域を自由に行き来し、様々なスタイルを自分らしいムードで表現するアーティストとして、世界中のファンにインスピレーションを与えるカルチャーアイコンのひとり。

“TIRTIR”は、Vの洗練された感性と余裕のあるアティチュードを通じて、ブランドが大切にする「多彩なカラーバリエーションと自信に満ちた美しさ」というメッセージをグローバル市場で発信し、ブランドの存在感をさらに拡大していく予定だ。

“TIRTIR”の関係者は「Vの表現力と感性は、TIRTIRが目指す“個性と多様性”というブランドの方向性と非常に合致している」とコメント。「彼の持つ影響力を通じて、ブランドが世界中の消費者とより深く繋がることを期待している」と述べている。

なお11月1日には、“TIRTIR”公式SNSを通じてVのティザーコンテンツを公開。公開直後から世界中のファンから熱い反響を呼び、グローバルキャンペーンの本格展開をスタートさせている。

