「クリームソーダみたいなオムライス」が爆誕　インパクト抜群の喫茶店風アレンジ

子どもから大人まで人気のメニュー「オムライス」を大胆にアレンジして見せたのは、Xユーザー・盛り塩さん。

それはなんとクリームソーダグラスに、ケチャップライスやケチャップ、卵を盛り付け、最後にディッシャーで丸くしたポテトサラダを添えるというもの。一見無茶なアレンジにも思えますが……完成した料理は、なんだかすごくおいしそう！

投稿には「自分、クリームソーダみたいなオムライス作れます 喫茶店で働かせてください」とコメントが添えられ、喫茶店風の遊び心たっぷりな一品を披露すると、「すげー！！めっちゃ食べたい！」「本気でお店出して欲しい」といった絶賛のコメントと共に、なんと14万件ものいいねがつく大反響が寄せられました。

盛り塩さんに、発想のきっかけをうかがうと「夕飯何にしようかな→オムライスとか作るか→クリームソーダ風にしてみるか という流れでなりました！」と、まさかのひらめき一発。日常の思いつきから、ここまでユニークな料理が生まれるとは驚きです。

作り方は先述の通りですが、「見た目重視で卵を一番上にしました」とのこだわりも。層が際立つ喫茶店スイーツ風の見栄えは、こうしたひと工夫あってこそのものでしょう。

ところで、気になるお味はというと、「超美味しかったです！食べづらそうに見えますけど、大きいスプーンで意外と食べられました！」と盛り塩さん。見た目のかわいさに反して、味はしっかり本格派。スイーツのようにすくって食べるオムライスという、新感覚の楽しみ方です。

過去にも「カレーフロート」「シチュージョッキ」といったアイデア料理を多数公開してきた実績を持ち、まさに“料理の新ジャンル”を開拓する盛り塩さん、次はどんなグラスごはんを見せてくれるのでしょうか。



盛り塩さん（@morisugi_warota）

（山口弘剛）

