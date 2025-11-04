「もう髪型わからん！」な50代へ → 楽ちん & オシャレが叶う【おすすめヘア】♡

年齢に伴う変化によって「どんな髪型が良いのかわからない……」と悩む50代に、今の自分にしっくりきそうな「おすすめヘア」をご紹介します。今回は、毎日のセットが簡単で、程よくトレンド感も取り入れられる“楽ちん & オシャレ”なヘアスタイルをピックアップ。手間なくきまるヘアスタイルで毎日の気分をアップさせましょう。

毛先の動きがエレガント

後頭部をエアリーに彩る、毛先の動きがエレガントなボブスタイル。レイヤーカットによって軽やかな仕上がりになっています。ヘアスタイリストの@ofuke_akifumicasiiさんは、「巻き髪やエレガントボブが好きな方は是非おすすめです」とコメント。髪のボリューム感にお悩みをもつ50代にもぴったりです。

ハイライトがおしゃれに白髪をカバー

こちらは、奥行き感のあるカラーリングで旬な雰囲気のボブスタイル。ハイライトの陰影がラフな毛流れを洗練された印象に見せています。ヘアスタイリストの@hair_by_keikoさんによると、「白髪をハイライトでぼかしつつ⁣赤みを抑えた明るめベージュで⁣ツヤ感こなれ感楽しめます！」とのこと。気になる白髪をおしゃれに見せてくれるのが嬉しいポイントです。

結べる長さで扱いやすい外ハネボブ

こちらのヘアスタイルは、首元のくびれがアクティブな雰囲気。肩につく位置で自然に外ハネになるので、スタイリングもしやすそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは「結んでも良し、ワンカールでも」とコメントしていて、シーンによって幅広いアレンジを楽しめそう。

乾かすだけで簡単にスタイリング可能

こちらは、ふんわりとした立体感が演出されたまとまり感のあるボブ。ハイライトを入れることで、こなれた雰囲気に仕上がっています。ヘアスタイリストの@iimuro_yukiiさんによると、「普段は手ぐしで乾かしてオイルを付けるだけ」とのこと。毎朝のスタイリングがラクになりそうです。

