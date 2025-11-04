SmallRig Japan株式会社は、DJIのジンバルカメラ「Osmo Pocket 3」用のLEDビデオライトを10月31日（金）に発売した。

本体に直接はめ込んで装着できる専用設計のフルカラー（RGBWW）LEDライト。モニターの縦・横位置に影響せず利用できる。

また、マウントの内側には、傷防止用のシリコーン製のパッドを備えている。

重量は42gと本体への負担は少なく、ライトヘッドは縦方向に360°の無段階回転、横方向に105°の角度調節が可能。

給電はUSB Type-C経由で行う。充電時出力は2.5Wで、フル出力で最大60分間の連続使用に対応する。色温度や明るさは5段階で設定できる。

出力：2.5W（充電時） LED数：24個（暖色LED：9個、寒色LED：9個、RGB LED：6個） 照度：480lux（0.3m） CRI Ra：95以上 明るさ：10%、30%、50%、70%、100% 色温度：2,700K、3,200K、4,400K、5,600K、6,500K（±300K） バッテリー容量：650mAh（2.405Wh、3.7V） 外形寸法：56×52×27mm 重量：42±5g 価格：3,390円