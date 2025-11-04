炎のすさまじさが、火事の怖さを物語ります。

【写真を見る】【動画】炎の勢いはすさまじく…山形市では1人の遺体見つかる 河北町は住宅2棟が焼ける 県内火災相次ぐ（山形）

きのう夜、県内では住宅火災が相次ぎました。山形市では焼け跡から1人の遺体が見つかっています。



警察などによりますと、きのう午後8時20分ごろ、山形市宮町三丁目で「火災が起きている」と近所の人から119番通報がありました。



火が出たのは齋藤賢一さん（62）の木造一部2階建ての住宅です。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。





警察によりますと、この家に住んでいたのは齋藤さん1人とみられ、現在齋藤さんと連絡が取れていないということです。近所の人などによりますと、当時、爆発音が3、4回ほど聞こえ、住宅を見ると玄関付近から炎が上がっていたということです。警察と消防がけさから実況見分を行い出火原因を調べているほか、遺体の身元の確認を急いでいます。

■河北町でも激しい炎が・・・

また、昨夜は河北町でも火災がありました。火災があったのは、河北町谷地の相澤吉巳さん（55）の木造2階建ての住宅で、午後8時過ぎに消防に通報がありました。



火はおよそ6時間後に消し止められましたが、隣の家にも延焼し、住宅2棟が全焼したとみられます。住民らは逃げて無事でした。



警察と消防が実況見分を行い、出火原因などを詳しく調べています。