きょうは穏やかに晴れる予想で、一日の寒暖差に注意が必要です。

正午前の名古屋市内は、雲は広がっていますが、朝から日差しが届いています。この時間の気温は15.9℃で、きのうより風は穏やかです。

きょうの午後は雲の出る時間はありますが、おおむね晴れるでしょう。三重県南部は夕方から夜にかけて所々で雨が降る見込みです。



最高気温は名古屋や岐阜、尾鷲で18℃、津では17℃の予想で、平野部ではきのうと同じくらいになるでしょう。朝晩と日中の寒暖差にはお気をつけください。

【週間予報】

土曜日にかけてはおおむね晴れるでしょう。朝晩は平年並みの肌寒さが続く予想です。最高気温は平野部で20℃前後になり、日中は日差しの暖かさを感じられるでしょう。



その後、日曜日や月曜日はすっきりしない天気になりそうです。天気の変化や朝晩の冷え込みで体調を崩さないようご注意ください。