日差しも心地よく晴れて風も穏やか、夜は気温下がり服装で調整を【これからの天気(4日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は発表されていません。
◆4日(火)これからの天気
県内は、引き続き晴れて風も穏やかでしょう。日中はカラッとして過ごしやすくなりそうです。
降水確率は、各地とも10%以下と低くなっています。
◆4日(火)の予想最高気温
最高気温は14～17℃の予想です。昨日より高いところが多く、昼間は日差しが心地よく感じられるでしょう。
ただ、日が沈むとグッと気温が下がります。服装で上手に調節してください。
