これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は発表されていません。



◆4日(火)これからの天気

県内は、引き続き晴れて風も穏やかでしょう。日中はカラッとして過ごしやすくなりそうです。

降水確率は、各地とも10%以下と低くなっています。



◆4日(火)の予想最高気温

最高気温は14～17℃の予想です。昨日より高いところが多く、昼間は日差しが心地よく感じられるでしょう。

ただ、日が沈むとグッと気温が下がります。服装で上手に調節してください。