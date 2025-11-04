　4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の5万2350円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万2361.14円に対しては11.14円安。出来高は3万3825枚となっている。

　TOPIX先物期近は3343.5ポイントと前日比11.5ポイント高、現物終値比0.98ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52350　　　　　 -30　　　 33825
日経225mini 　　　　　　 52345　　　　　 -35　　　591130
TOPIX先物 　　　　　　　3343.5　　　　 +11.5　　　 45695
JPX日経400先物　　　　　 30210　　　　　+100　　　　3114
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　-3　　　　3256
東証REIT指数先物　　　　　1967　　　　　+3.5　　　　 114

株探ニュース