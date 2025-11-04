日経225先物：4日正午＝30円安、5万2350円
4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の5万2350円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万2361.14円に対しては11.14円安。出来高は3万3825枚となっている。
TOPIX先物期近は3343.5ポイントと前日比11.5ポイント高、現物終値比0.98ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52350 -30 33825
日経225mini 52345 -35 591130
TOPIX先物 3343.5 +11.5 45695
JPX日経400先物 30210 +100 3114
グロース指数先物 707 -3 3256
東証REIT指数先物 1967 +3.5 114
株探ニュース
