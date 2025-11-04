侍ジャパンの井端監督が4日、神奈川県横須賀市のDeNAの2軍施設を金子ヘッドコーチとともに訪問。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据え、秋季トレーニング中の相川新監督にあいさつした。

取材に応じた井端監督は、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースが出場したワールドシリーズ（WS）について「見てました」と明かし、山本がMVPの活躍でド軍が2連覇を達成したことに「素晴らしい結果で終わってよかった。ああいう試合はやってる方は大変だけど、見てる方には非常に良い試合だったと思う」と感想を述べた。

3人は来春のWBCでも侍ジャパンの主力として期待される。「3人に今後どういうアプローチを？」と問われると、「春先会いましたけど、シーズン終わるまでは、レギュラーシーズンとポストシーズンに集中してくれ、終わってからと伝えてある」と話し、「（ドジャースでのシーズンが）終わったばかりなので、まずはゆっくり休んでもらって、こちらは強化試合もあるんで、その後かなと思います」と答えた。

侍ジャパンは15、16日に韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）を控え、6日からは宮崎合宿を行う。