中村勘九郎が44歳に 妻・前田愛が“本名入り”バースデーケーキ添え祝福「すてき」「おめでとうございます」 夫婦は今年で結婚16周年
歌舞伎俳優の中村勘九郎が10月31日、44歳の誕生日を迎えた。11月3日、妻で俳優の前田愛（42）がインスタグラムを更新し、誕生日を祝福するとともに勘九郎の“本名入り”のバースデーケーキを披露した。
【写真】「すてき」「可愛いケーキですね」妻・前田愛が公開した勘九郎の“本名入り”バースデーケーキ
「HBD on 31. October. strawberry cakeで お祝い」とつづり、華やかなデコレーションケーキの写真をアップ。チョコレートのプレートには「Happy Birthday Masayuki」と本名（波野雅行）で名前が記されている。
「この一年も健やかに過ごせますように」と祈りを捧げ、「木漏れ日がとても綺麗で見惚れる 気持ちがいい秋の一日」と自身が撮影したと思われる秋景色の写真も添えた。
コメント欄には「勘九郎さん、お誕生日おめでとうございます」「愛さん 可愛いケーキですね」「すてき」「ご家族の皆さん、ほのぼの楽しくお過ごし下さい」「ますますのご活躍をお祈りしております」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
前田と勘九郎は2009年4月に結婚を発表し、同年10月28日に都内ホテルで結婚披露宴を行った。その後、2人の息子が誕生し、現在は家族4人での生活を送っている。なお、長男は歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（14）、次男は2代目 中村長三郎（12）。
