お笑いタレントの松嶋尚美（53）が3日深夜放送の「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。長年にわたり親交のある落語家・笑福亭鶴瓶（73）の呼び方について語った。

この日はお笑いタレントのカンニング竹山とともに出演した松嶋。「兄さんとか師匠とか言わなアカンシステムがある」と切り出し、「鶴瓶さんのことは何て呼んでる？」と聞くと、竹山は「べー師匠」と回答。これに松嶋が「だって別に、竹山君の師匠ちゃうねんで」とツッコむと、竹山は「分かるけど」と理解を示した。

そして「一番最初は“鶴瓶さん”だった」と竹山。「そこから徐々に距離が近づいて、でも俺が“べーさん”っていうのはちょっと嫌だなと思ったけど、“べぃ”を言いたい。そこは使いたい」と打ち明け、「ホントは後輩だから“べぃ”って言っちゃいけないような気もするんだけど、“べぃ”って言いたいから、べぃ師匠」と説明した。

すると松嶋は「私はずっと“鶴瓶さん”、今も」と告白。「初め若手の頃に一緒にラジオをしてた時に、“鶴瓶さんがな”っていう話を鶴瓶さんにする。ほんなら他のちょっと上の先輩達が“ちょっと来い”って言って」と呼び出された。

そこでは「師匠って付けろ！」と怒られたものの、「だからさ〜、私の師匠じゃないしさ〜、もっとちゃんと弟子として付いてる子がいる中で、と思ったわけ。だから私は“鶴瓶さん”で」と解説した。

しかし竹山が「だけどまわりのホントに親しい人達は、たまに“あの笑福亭がよ〜”って言うよね」と振り返ると、2人で爆笑。「笑福亭、今ハワイに行ってるから」などと言われていることを明かし、松嶋は「会社の人達とか言うよね、たしかに言ってるわ〜」と笑っていた。