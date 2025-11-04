ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が、チームメイトである山本由伸の投球シュミレーションに打者として挑み、大きな話題となっている。

【映像】佐々木朗希、山本由伸のボールに“マン振り三振”

佐々木は優勝パレード前に自身のインスタグラムを更新。佐々木は、山本由伸の投球シミュレーションに打者として挑戦する動画を投稿した。打席に立つと佐々木は1球目、2球目はかろうじてカットするものの、3球目にフルスイングで三振に倒れることに。その様子を見ていたギャラリーからは大きな笑い声が上がっていた。見事に三振を喫した佐々木は動画に「Yoshi is nasty」と綴った。この映像をMLB公式Xもシェア、大きな盛り上がりを見せている。この佐々木朗希vs山本由伸の“夢の対決”に、ファンからは「ウソでしょw」「朗希が由伸に挑むとか熱すぎる」「バケモノ同士の対決やん」「めっちゃ楽しそうw」「これは盛り上がる」「朗希スイング良くね？w」「ガチで見たかったヤツ」といった興奮の声が上がっている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

