【リーグアン】モナコ0−1パリFC（日本時間11月2日／スタッド・ルイ・ドゥ）

【映像】倒れ込みながらの「豪快シュート」

モナコMF南野拓実が終了間際にゴール前で決定機を迎えるも、豪快な右足シュートは枠の外へ。同点弾への期待が高まる瞬間だったため、ファンからは厳しい声が寄せられた。

日本時間11月2日のリーグアン第11節で、モナコがホームでパリFCと対戦。試合はアウェイのパリFCが1-0で勝利を収めた。モナコ所属の日本代表MFは61分から出場すると、90+7分に千載一遇のチャンスを迎える。

モナコのDFカイオ・エンリケの左サイドからのクロスをきっかけに、両チームの選手が入り乱れゴール前が混沌とした状況に。そんななかボックス内中央へのこぼれ球に反応した南野は、倒れ込みながらも豪快な右足シュートを放つ。ゴール前での鋭い嗅覚を発揮して決定的なチャンスをモノにしたかと思えたが、シュートは枠の左に逸れていった。

仕留めきれなかった南野は、ピッチに座り込んだまま頭を抱えて悔しさを滲ませる。解説・中山淳氏は「惜しかったですね。今シーズンはゴール前でシュートを打てる場所にしっかりといますよね」とポジショニングを評価し「今のはけっこう難しかったですね。両方から（シュートブロックが来ていた）」と付け加えた。

シュート時に左方向から寄せられるだけでなく、正面の両サイドからもシュートブロックが来る難易度の高い状況。しかし、1点ビハインドの状況で迎えた後半アディショナルタイム、同点に持ち込む絶好のタイミングでもあったため、SNS上では「いい加減枠に飛ばして」「それは枠入れなきゃね」などと厳しい意見が寄せられていた。

とはいえ、これが決まっていれば敗戦から逃れられていただけに、誰よりも南野自身が忸怩たる思いだったことろう。

（ABEMA de DAZN／リーグアン）