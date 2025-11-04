歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。生後1か月の双子の表情やポーズを捉えた写真を公開しました。

中川さんは「双子の表情とポーズがかわいすぎて尊い愛おしい涙でる かわいすぎる感じたことない感覚になる」と、親としての喜びを表現。また、「みなさん子どものどんな瞬間がかわいいですか？」とフォロワーに問いかけ、「大きくなってもずっと全部の瞬間かわいいだろうなぁ」と愛情を綴っています。









赤ちゃんたちの様子は、布団の上で眠る姿や、仏像のようなポーズをとる様子など、さまざまな角度から撮影されています。









また別の投稿では、「すき焼きー！！できたて！お肉野菜炊き立てごはん！作っていただきました」と栄養バランスのとれた食事の写真も公開。「母乳のためにはちゃんと食べなきゃですね」と、授乳期の食生活への意識も伝えています。









さらに中川さんは「双子顔出してとたくさんメッセージいただきますが、改めて、家族と話し合って双子の安全のために、新生児期までにさせていただきました」と説明。「絵日記にしても絵よりほんものが100000000倍かわいくて悔しいです（親バカ）」と述べつつ、「アルバム感覚で、インスタアップしてます」と投稿の理由を明かしています。









産後の体調については「産後一カ月でむくみはだいぶとれてマイナス20キロ（！）」と驚きの変化を報告。「三食食べてるけど本当にむくみだけでもすさまじかった」と振り返りつつ、「まだまだ復帰までに絞りたいけど母乳のために食べないと、、」と、授乳と体型管理の両立に悩む様子も綴っています。









中川さんは最後に「産後美容どうしましたか？？骨盤ガードルははけるようになりはいてます」と報告し、「帝王切開のあとの傷にテープもはってますが、

綺麗になりたいよー 綺麗なママになりたい！」とコメントし、投稿を締めくくりました。









この投稿に、「イケメンTwinsの表情も動きも楽しみですね〜」「弟くんポーズ 生まれ変わり？！みたいな感じで可愛い！！」「本当に我が子は何をしても可愛いですよね」「しょこたんの絵日記も毎回楽しみだし上手すぎてイケメン君の動きが可愛いしおもしろくて楽しみだよね〜」などの声が寄せられています。



