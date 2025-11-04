ワールドシリーズ（ＷＳ）を２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、地元ロサンゼルス市内で優勝パレードを行い、ドジャー・スタジアムで祝賀会を盛大に催した。

９月に今シーズン限りでの現役引退を表明したクレイトン・カーショー投手（３７）にとっては、これ以上ない花道となった。ＭＬＢ通算１８シーズンで２２３勝を挙げ、１０月のポストシーズンからは救援不安からブルペンで待機。延長１８回まで戦ったＷＳ第３戦では８番手として１２回に登板し、二死満塁の大ピンチを切り抜けて勝利に貢献した。

昨季は故障やリハビリの影響で７試合の登板にとどまったが、今季は２３試合に登板（救援１）。現役最終年とは思えぬ１１勝２敗、防御率３・３６の好成績でチームに９個の貯金をもたらした。

大観衆のスタンディングオベーションを受け、壇上でマイクを握ったカーショーは「フレディ（フリーマン）に『今日は泣かない』って言ったんだ…」と言いながら目に涙を浮かべ、しばらく沈黙したまま言葉を探し「それがうまくいくかどうかは分からない」と口を開いた。

そしてチームメートや家族、ファンへの感謝を述べ「昨年、私は生涯ドジャースだと言いました。それが今日、現実になった。私は生涯チャンピオンだと言える。それが消えることはありません」とスピーチし、大喝采を浴びた。

数少ない生え抜き選手の一人であるカーショーは、デビューも引退もドジャースで迎えた。「彼らは来年もまた優勝するだろう。そして私も皆さんと同じように応援するつもりです」。ＯＢとして今後も後輩たちの活躍を見守っていく。