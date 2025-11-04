「今日好き」永瀬さら“ラスト文化祭”でのベアトップドレス姿公開「リアルプリンセス」「永久保存」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演している永瀬さらが11月2日、自身のInstagramを更新。高校の文化祭で着用したドレス姿を披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」参加JK「リアルプリンセス」文化祭でのドレス姿
永瀬は「LAST文化祭はドレス着た」とつづり、高校生活最後の文化祭の姿を公開。白のベアトップドレスにティアラを着けた姿を披露している。
この投稿にファンからは「国宝級美人」「リアルプリンセス」「可愛すぎて永久保存」「同じ高校になりたい」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」に参加し、現在放送中の「チュンチョン編」にも継続参加している。（modelpress編集部）
