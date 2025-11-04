乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五」生配信＆リピート配信決定
【モデルプレス＝2025/11/04】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」において、11月16日、21日、23日、26日、29日、30日に行われる乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の模様を生配信（PPV）することが決定。また、12月1日、2日、8日、9日、11日、14日には、リピート配信が行われることがわかった。
【写真】坂道グループライブ「新参者」公演日程詳細
このたび、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の配信実施が決定。フレッシュなメンバーのパフォーマンスを楽しむことができる。（modelpress編集部）
■タイトル：
乃木坂46六期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」
櫻坂46四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」
日向坂46五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」
■出演：乃木坂46・櫻坂46・日向坂46
■配信日時：
【乃木坂46】
1.2025年11月21日（金）18：30（開場 17：30）
2.2025年11月30日（日）18：00（開場 17：00）
【櫻坂46】
1.2025年11月23日（日・祝）18：00（開場 17：00）
2.2025年11月29日（土）18・00（開場 17：00）
【日向坂46】
1.2025年11月16日（日）18：00（開場 17：00）
2.2025年11月26日（水）18：30（開場 17：30）
■リピート配信：
【乃木坂46】
1.2025年12月2日（火）20：00（開場 19：00）
2.2025年12月9日（火）20：00（開場 19：00）
【櫻坂46】
1.2025年12月8日（月）20：00（開場 19：00）
2.2025年12月14日（日）20：00（開場 19：00）
【日向坂46】
1.2025年12月1日（月）20：00（開場 19：00）
2.2025年12月11日（木）20：00（開場 19：00）
【Not Sponsored 記事】
◆「新参者」生配信＆リピート配信決定
このたび、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の配信実施が決定。フレッシュなメンバーのパフォーマンスを楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆配信概要
■タイトル：
乃木坂46六期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」
櫻坂46四期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」
日向坂46五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」
■出演：乃木坂46・櫻坂46・日向坂46
■配信日時：
【乃木坂46】
1.2025年11月21日（金）18：30（開場 17：30）
2.2025年11月30日（日）18：00（開場 17：00）
【櫻坂46】
1.2025年11月23日（日・祝）18：00（開場 17：00）
2.2025年11月29日（土）18・00（開場 17：00）
【日向坂46】
1.2025年11月16日（日）18：00（開場 17：00）
2.2025年11月26日（水）18：30（開場 17：30）
■リピート配信：
【乃木坂46】
1.2025年12月2日（火）20：00（開場 19：00）
2.2025年12月9日（火）20：00（開場 19：00）
【櫻坂46】
1.2025年12月8日（月）20：00（開場 19：00）
2.2025年12月14日（日）20：00（開場 19：00）
【日向坂46】
1.2025年12月1日（月）20：00（開場 19：00）
2.2025年12月11日（木）20：00（開場 19：00）
【Not Sponsored 記事】