日向坂46河田陽菜、プール終わりの黒ビキニ姿 2nd写真集特典ポストカード第4弾公開【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/11/04】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、封入特典ポストカードの第4弾が解禁された。
【写真】河田陽菜、笑顔溢れる水着姿
今回解禁されたのは、コペンハーゲンのおしゃれな人が集結するという、アートホテルのプールで泳ぎ終わり、さっぱりとした瞬間の笑顔。大人っぽい黒ビキニは、よく見るとお花の模様があしらわれたデザイン。レアなおでこ見せヘアもポイントとなっている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
