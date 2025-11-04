佐藤ノア、ミニスカメイド衣装で美脚スラリ「可愛すぎる」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが11月2日、自身のInstagramを更新。メイド服姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳人気アーティスト「お人形さんみたい」美脚大胆見せメイド服姿
佐藤は「今日はライブでした 沢山歌う場所でも会えるといいな〜」と同日行われたイベント「燕三条ジャパンフェス」の姿を披露。ピンクのメイド服姿を公開している。
この投稿にファンからは「天性のアイドル」「可愛すぎる」「メイド服尊い」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳人気アーティスト「お人形さんみたい」美脚大胆見せメイド服姿
◆佐藤ノア、ピンクメイド服姿披露
佐藤は「今日はライブでした 沢山歌う場所でも会えるといいな〜」と同日行われたイベント「燕三条ジャパンフェス」の姿を披露。ピンクのメイド服姿を公開している。
◆佐藤ノアのメイド服姿に反響
この投稿にファンからは「天性のアイドル」「可愛すぎる」「メイド服尊い」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】