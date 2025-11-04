京都、鹿島、山形、いわての4クラブでプレーした

JFLのいわてグルージャ盛岡が11月4日、MF中村充孝が今季限りで現役引退することを発表した。

現在35歳の中村は市立船橋高を経て2009年に京都サンガF.C.でプロキャリアをスタート。技巧派アタッカーとして頭角を現し、2013年に鹿島アントラーズへ移籍した。鹿島では7年間にわたって在籍し、在籍中には国内タイトルを複数経験。2020年にはモンテディオ山形、2022年からはいわてグルージャ盛岡でプレーしていた。

プロ17年目となる今季限りでの引退を決断。所属クラブを通じて「京都では土台を作ってもらった」「鹿島では初めて“これがサッカーか”と学んだ」「山形では立ち直らせてくれるサポーターがいた」「岩手では“充さんがいないと”という声に支えられた」と、それぞれのクラブに対する感謝の思いを綴った。

現役生活のすべてを支えてくれた関係者、サポーターへの感謝の言葉で締めくくられたコメントには、真摯にサッカーと向き合い続けた17年間の重みがにじんでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）