ミセス、公式サイトで悪質行為に警告「厳しい姿勢で臨ませていただく」法的措置の実例も提示
【モデルプレス＝2025/11/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の公式サイトが3日に更新された。悪質な行為に対し、注意喚起を促した。
【写真】ミセス「大切なお知らせ」配信の姿
同サイトは「現在、SNS上において、Mrs. GREEN APPLEおよびそのメンバー（以下、アーティストといいます）個人、また、所属するユニバーサルミュージック合同会社（以下、当社といいます）に関する悪質な行為を多数確認しております」と現在の状況について説明し、アーティストの過去映像や過去音源等のSNSへの無断アップロード行為をはじめ、アーティストの誹謗中傷を含む内容の投稿やアーティストおよびスタッフになりすましたアカウント作成および投稿・運用などの行為を指摘した。
また、「これらの行為は、アーティストの肖像権・パブリシティ権やプライバシー権利の侵害、当社が保有する著作権その他の権利を侵害するおそれがあり、明確な法令違反となる場合もあります。また、違法アップロードや複製行為は、アーティスト活動や作品制作に支障をきたす重大な迷惑行為でもあります」とつづり、「これらの行為に対して、当社としては厳しい姿勢で臨ませていただくことといたします。これらの行為をされている方は、直ちに該当する投稿等を削除してください」と呼びかけた。
さらに、「既に、重度の迷惑行為を行った対象者に対し、身元を特定し、法的措置を取った実例がございます。当該者に対してはアカウント凍結およびイベント等への一切の参加をお断りする対応を行いました」と実例を挙げつつ、「削除が確認できない場合は、同様に、発信者情報開示の手続き等を経て投稿者を特定のうえ法的措置を取るなど、弁護士や各機関と協力して厳正に対処してまいります」と記している。（modelpress編集部）
◆Mrs. GREEN APPLE、悪質行為に注意喚起
◆Mrs. GREEN APPLE「厳正に対処してまいります」
