26年前、名古屋市西区で女性を殺害したとして逮捕された69歳の女は、刃物を持って面識のない女性の自宅を突然訪れたとみられることが分かりました。

【写真を見る】部屋には食べかけのミカンやカップ麺が…逮捕された安福久美子容疑者(69)は刃物を持って突然 被害者宅を訪れたか 26年前の名古屋･西区 主婦殺害事件

名古屋市港区のアルバイト･安福久美子容疑者69歳は、1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん当時32歳の首などを刃物で刺して殺害した疑いがもたれています。

安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、高羽さん本人とは面識がないとみられます。

アパートの部屋の包丁が使われた形跡はなく、警察は、安福容疑者が刃物を持ち込んだとみていますが、凶器の発見には至っていません。

また事件当時、部屋の机に食べかけのみかんやカップ麺が残されていて、高羽さんがきちょうめんな性格だったことから警察は、来客を予期していない状況で突然襲われたとみて調べています。