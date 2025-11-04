ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）

【どういうつもり？】



「私の楽しみは仕事帰りのウィンドウショッピング。とある洋服屋に入り好みの服を手に取りました。すると店員さんがやってきました。『サイズは他にもありますよ』と声をかけてくれました。それって私が今手に持っているサイズは無理そうってことですよね？ ショックで肩を落としながら帰りました」



メンバーは「それは考えすぎ。最近は大きめのサイズが流行ったりもしているからサイズ展開があるということを教えてくれただけだと思う。心配しなくても大丈夫」と寄り添った。

店員に悪気は無い……と思いたい

【山本】



「長らくログインしていなかったSNSが数日前に乗っ取られました。プロフィール写真が『山本』という知らないおじさんの写真に変わっていて、そのSNSアカウントを使って遊んでいたゲームが利用できなくなりました。アカウント削除するとゲームの履歴も全部消えてしまいます。山本憎し！」



パーソナリティー陣は「怖いな〜。使ってないものは消したほうがいいね」「皆さんも使っていないアカウントがあったらチェックしてください。もしかしたら山本に乗っ取られているかもしれませんよ」と注意喚起した。

アカウントの乗っ取り、怖い

【言論の自由とは】



「最近、娘がよく見ているネット番組があります。内容は高校生たちが2泊3日で恋愛ツアーに出かけるというもの。出発前に参加者たちが『がんばって恋愛するぞ、おー！』などとワーキャー言っていました。他人の恋愛を見てもおもしろいと思わない私は、その様子を見ながら『恋愛は頑張ってするもんじゃないやろ』とポソリ。すると『どの顔が恋愛語ってんねん！』と、家族から袋叩きにあいました。この国には“言論の自由”は無かったでしたっけ？」



スタジオのメンバーは笑いながら「国にはありますが、家庭は知らないです」と一刀両断。「娘さんは同世代だからこそ面白いんでしょうね」「こうした番組を冷めた目で見始めるとおじさんかも」と話していた。

ワタナベフラワー・ベースのムサ（写真奥）とボーカルのクマガイタツロウ

【またもや……】



「以前、Mrs.GREEN APPLEを“ミセス”ではなく“グリーンアップル”と略して娘に笑われたというエピソードを番組にメールした者です。娘とのやりとりで『近ごろのバンド名は前半を呼ぶものなのだ』と理解しました。先日Official髭男dismがTVに出演していたとき、『オフィシャルのギター上手いね』と、さっそく学んだことを活かして話したところ、娘から『オフィシャルなんて呼び方、誰もしない』とまた笑われました。まさか真ん中の“髭男（ヒゲダン）”呼びとは考えもしませんでした。……もう前半か後半か真ん中か、略し方を法律で決めてくれ」



メンバーは「おっさんや！ おっさん！」と爆笑しつつ、「呼び方はけっこうバラバラ。“オフィダン”と呼ぶ人もいる」「結果、伝われば問題ないとは思うけど。先輩が面白い間違え方をしていると指摘したくてもできないからモヤモヤする」と話していた。

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

※ラジオ関西『Clip水曜日』10月22日放送回より