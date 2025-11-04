「ほろ苦」「大人な雰囲気」【ローソン】ティータイムが華やぐ♡「新作キャラメルスイーツ」

キャラメル好きな人は今すぐ【ローソン】へ！ ティータイムが華やぐような「新作キャラメルスイーツ」は、クリームたっぷりのリッチな仕上がり。自分へのご褒美に味わってみては？ 今回はコラボでラインナップ中のスイーツに加え、あわせてチェックしたいキャラメル系アイスもご紹介します。

エスプレッソみたいな苦味もある！？「生キャラメルクッキーシュー」

@pan.oyatsuさんが「ほんのりエスプレッソみたいな苦味も感じられて大人な雰囲気」と語るこちら。シフォンケーキ専門店【MERCER bis（マーサービス）】とのコラボで登場したシュークリームです。たっぷりのホイップクリームにキャラメルソース入りの贅仕立てで、お腹も心も満たされるかも。

ほっこり癒されそうな「生キャラメルどらもっち」

お馴染みのどらもっちシリーズもMERCER bisとコラボ。北海道産生クリームを使ったミルククリームと、キャラメルソースを挟んだ贅沢感がたまりません。どら焼き生地の和な風味も相まって、ほっこりと癒されそうです。「甘さとほろ苦さのバランスが良く、めちゃくちゃおいしい」と@nyancoromochi_sweets_blogさんも絶賛！

マーブル模様の「生キャラメルロールケーキ」

MERCER bisとコラボした、天面のマーブル模様が特徴のおしゃれなロールケーキ。ソースやクリームにビターな生クリームを使っており、@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「甘さもありつつ全体的にはほろ苦さが主張している」とのこと。甘すぎるスイーツが得意ではない人でも食べやすそうです。

食べ応えのありそうな「アイスモア キャラメルアイスバー」

最後はあわせてチェックしたい、キャラメル系アイスをご紹介。@nyancoromochi_sweets_blogさんによれば「キャラメル味のマシュマロ食感アイス」で、バータイプながら食べ応えも感じられそう。「キャラメルの甘さ・ほろ苦さ・コク深さ」が楽しめる一品をぜひお見逃しなく。

