9日(日)は広い範囲で雨が降り、風も強まるおそれ。来週は新たな台風の影響を受けるおそれもあり、今後の情報に注意。寒暖差が大きく、服装でうまく調節を。

9日は広く雨 寒暖差に注意

この先も、短い周期で天気が変わるでしょう。



明日5日(水)は沖縄付近から南の海上に前線がのびる予想です。沖縄は雨が降り、昼頃までは雷雨や激しい雨の降る所があるでしょう。九州や四国も所々で雨が降りそうです。近畿から関東は次第に雲が増えるでしょう。北海道は前線の影響で、朝にかけて一時的に雨が降りそうです。6日(木)は広い範囲で晴れますが、東海や関東など、太平洋側の沿岸部で雨の降る所があるでしょう。





7日(金)は西高東低の気圧配置に変わりそうです。晴れてもヒンヤリした北よりの風が吹き、北海道は北部を中心に平地でも雪が降るでしょう。8日(土)は穏やかに晴れる見込みです。広い範囲で雨が降るのは9日(日)から10日(月)にかけて。西から雨の範囲が広がり、ザッと雨脚が強まることもあるでしょう。低気圧が近づく北海道を中心に、風も強まりそうです。最高気温は、西日本を中心に平年より高い日が多くなるでしょう。九州から近畿では20℃を超える日が多く、8日(土)は福岡で25℃と夏日の予想です。ただ、晴れる日の朝晩はグッと冷えて、昼間との気温差が大きくなります。7日(金)頃と11日(火)頃は一時的に寒気が流れ込み、札幌は10℃に届かないでしょう。日ごとの気温差も大きく、服装でうまく調節してください。

新たに台風発生 今後の動向に注意

12日(水)と13日(木)は広い範囲で晴れるでしょう。14日(金)と15日(土)は関東を中心に雨が降りそうです。沖縄も15日(土)までは雨が降りやすいでしょう。南の海上・カロリン諸島にある熱帯低気圧が、明日5日(水)には台風に発達する予想です。9日(日)にかけてフィリピンの東に進む見通しですが、その後の進路によっては沖縄や本州の太平洋側では影響を受けるおそれがあります。今後の情報にご注意ください。



最低気温、最高気温ともに平年並みか高い日が多いでしょう。極端な冷え込みはないものの、東京都心は日中でも17℃前後とヒンヤリ感じられそうです。一方、沖縄は雨でも最高気温は27℃くらいと、この時期としては気温が高いでしょう。