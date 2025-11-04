多くのタイ現地読者へ届ける！グローバルデイリー 「JAPANKURU」True Digital「TrueID」コンテンツ業務提携

日本の魅力的な情報を発信するメディア「JAPANKURU」を運営するグローバルデイリーは、タイの大手デジタル企業であるTrue Digital Groupとコンテンツ業務提携契約を締結したことを発表しました。

この提携により、「JAPANKURU」のタイ語記事が、タイ最大級のデジタルプラットフォーム「TrueID」を通じて、より多くのタイ現地読者へ届けられることになります。

グローバルデイリーが運営する「JAPANKURU」と、True Digitalが運営する「TrueID」がコンテンツ業務提携契約を締結しました。

「JAPANKURU」タイ語版の記事コンテンツを、「TrueID」の関連チャンネル（旅行、グルメ、美容など）へ提供していきます。

良質な日本関連コンテンツをTrueIDの大規模ユーザーベースへ提供することで、タイ市場における日本情報の認知度向上と、タイの人々の日本への関心をさらに深め、日本のインバウンド市場活性化に寄与することを目的としています。

提携の背景

タイから日本への観光客数は急成長を続けており、2024年に114.9万人を記録し、2025年も9月時点で既に81.6万人に達するなど、過去最高水準で推移しています。

このようにタイ市場における日本の旅行、グルメ、文化への関心は極めて高く、グローバルデイリーは「JAPANKURU」を通じて、深く魅力的な日本情報をタイ語で発信してきました。

タイ最大級のデジタルプラットフォーム「TrueID」

提携先であるTrue Digitalが運営する「TrueID」は、月間ビュー数1,800万人（2025年9月時点）、月間アクティブユーザー数2,500万人を誇るタイ最大級のデジタルプラットフォームです。

映画・スポーツ・ニュースからオンラインコミュニティ、Eコマースまで、デジタル時代の多様なニーズに応えるコンテンツとサービスを一つのアプリで完結させる「次世代スーパーアプリ」として、同国において絶大な影響力を持っています。

「JAPANKURU」の魅力的な日本情報が、タイの「次世代スーパーアプリ」を通じてさらに多くの人々に届くことになります！

日本のインバウンド市場の活性化にもつながる、注目の提携です☆

グローバルデイリーとTrue Digitalのコンテンツ業務提携の紹介でした。

