1つで全部完結できる！300円の4WAYお掃除グッズ

SNSで見かけた、100均で売っていると噂の1つで4役こなす掃除グッズ。便利そうだったので早速探しに行くと、ダイソーでなく系列店の「スタンダードプロダクツ」で発見しました。たくさん道具が必要になる窓掃除に使えるアイテムですが、実際に作業してみるとその優秀さに感動♡これ1つで窓掃が完結するので、ぜひチェックして！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：4WAY窓ワイパー

価格：￥330（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

JANコード：4550480493169

これ、姉妹店のほうだったんだ！ダイソー系列のアイテムが今話題になっています

SNSで紹介されていて気になっていたお掃除グッズ。早速探しに出かけると、なんとダイソーでなく姉妹店の方で見つけました。

今回GETしてきたのは、その名も『4WAY窓ワイパー』。高品質で洗練されたアイテムが揃う、スタンダードプロダクツにて販売されていました。

商品名の通り、1つで4役こなすとんでもお掃除グッズ。スプレーボトルにスクイージー、モップ、ブラシが取り付けられる優れものなんです。

実際に使ってみました！

これ1つで完結する！スタンダードプロダクツの『4WAY窓ワイパー』

あらかじめボトルに水を入れておき、窓に向かって霧吹きスプレーで水をかけます。

スプレーボトルの上部にセットしてある、モップを使って汚れを落とします。

続いて、モップの反対側に取り付けたスクイージーで水滴を拭き取ります。

細かな溝には、ボトルの下部に固定したブラシを使って溜まった汚れをかき出します。

この一連の流れを、掃除用具を持ち替えることなく行えるので、圧倒的時短に！高い場所の掃除でも、いちいちステップから降りることなく作業ができるので、余計に体力を消耗することがありません。

モップやスクイージー、ブラシは取り外しできるので、いつでも清潔に保てるのがGOOD。スプレーボトルのタンクは小さめですが、掃き出し窓2枚ほどであれば給水なしで一気に掃除できますよ♪

今回はスタンダードプロダクツの『4WAY窓ワイパー』をご紹介しました。

窓掃除がこれ1つで完結するアイデアグッズ。気になった方はぜひ、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。