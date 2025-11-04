日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成！ノエビアグリーン財団「2025年度助成事業」一般公募

公益財団法人ノエビアグリーン財団は、「2025年度助成事業」の一般公募を開始します。

日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成や、児童、青少年の健全な育成に寄与することを目的としています。

申請期間は2025年12月1日(月)9:00から2026年1月15日(木)正午(12:00)まで、オンラインにて受付されます。

児童、青少年の健全な育成や、スポーツの発展、普及に寄与することを趣旨としています。

選考結果のお知らせは2026年4月下旬が予定されています。

申請資格【団体】

対象：児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、およびスポーツの振興に関する事業を行っている団体

団体での申請が可能です。

1団体につき、申請できる事業は1件までとなります。

また、1団体につき助成は最大3回(3年度分)までとなっており、公式ホームページもしくは公式SNSを有している団体が助成対象です。

申請資格【個人】

対象：将来、世界大会やオリンピック、パラリンピック出場等を目指すアマチュアスポーツ選手(18歳以下)

個人での申請も受け付けています。

公募開始日(2025年12月1日)時点の年齢が18歳以下であることが条件です。

プロ契約選手は助成対象外となります。

助成金・助成対象期間

助成金：1件あたり上限300万円

※年間の助成件数、各々の金額は選考委員会にて決定されます。

助成対象期間：2026年6月1日(月)〜2027年5月31日(月) (1年間)

※2025年度より助成対象期間が1カ月繰り下げとなっていますのでご注意ください。

申請方法・スケジュール

申請期間：2025年12月1日(月)9:00〜2026年1月15日(木)正午(12:00)

申請方法：オンライン(助成サポートシステム)にて受付

助成の決定：2026年4月下旬に、採否結果をメールにて通知。2026年5月下旬に、財団ホームページにて採択者を発表

採択者さま対象オンライン説明会：2026年6月上旬 開催予定

申請はオンラインのみとなります。

応募要領や申請方法のマニュアルは、ノエビアグリーン財団のホームページに掲載されています。

未来を拓く子供たちへの支援を通じて、豊かな社会づくりとその持続的な発展に貢献する取り組み☆

ノエビアグリーン財団「2025年度助成事業」一般公募の紹介でした。

