日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成！ノエビアグリーン財団「2025年度助成事業」一般公募
公益財団法人ノエビアグリーン財団は、「2025年度助成事業」の一般公募を開始します。
日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成や、児童、青少年の健全な育成に寄与することを目的としています。
申請期間は2025年12月1日(月)9:00から2026年1月15日(木)正午(12:00)まで、オンラインにて受付されます。
ノエビアグリーン財団が、2025年度の助成事業の一般公募を開始！
児童、青少年の健全な育成や、スポーツの発展、普及に寄与することを趣旨としています。
選考結果のお知らせは2026年4月下旬が予定されています。
申請資格【団体】
対象：児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、およびスポーツの振興に関する事業を行っている団体
団体での申請が可能です。
1団体につき、申請できる事業は1件までとなります。
また、1団体につき助成は最大3回(3年度分)までとなっており、公式ホームページもしくは公式SNSを有している団体が助成対象です。
申請資格【個人】
対象：将来、世界大会やオリンピック、パラリンピック出場等を目指すアマチュアスポーツ選手(18歳以下)
個人での申請も受け付けています。
公募開始日(2025年12月1日)時点の年齢が18歳以下であることが条件です。
プロ契約選手は助成対象外となります。
助成金・助成対象期間
助成金：1件あたり上限300万円
※年間の助成件数、各々の金額は選考委員会にて決定されます。
助成対象期間：2026年6月1日(月)〜2027年5月31日(月) (1年間)
※2025年度より助成対象期間が1カ月繰り下げとなっていますのでご注意ください。
申請方法・スケジュール
申請期間：2025年12月1日(月)9:00〜2026年1月15日(木)正午(12:00)
申請方法：オンライン(助成サポートシステム)にて受付
助成の決定：2026年4月下旬に、採否結果をメールにて通知。2026年5月下旬に、財団ホームページにて採択者を発表
採択者さま対象オンライン説明会：2026年6月上旬 開催予定
申請はオンラインのみとなります。
応募要領や申請方法のマニュアルは、ノエビアグリーン財団のホームページに掲載されています。
未来を拓く子供たちへの支援を通じて、豊かな社会づくりとその持続的な発展に貢献する取り組み☆
ノエビアグリーン財団「2025年度助成事業」一般公募の紹介でした。
