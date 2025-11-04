車の不凍液と池のポンプでIntel Arc GPUのオーバークロック世界記録を樹立
自作PCの世界には、CPUやGPUなどを標準の動作周波数よりも高く動作させて、いかに性能を極限まで引き出すかを追究する「オーバークロック」を楽しむ人がいます。通常は液体窒素などを使ってパーツを可能な限り冷却するのですが、なんと自動車用の不凍液を使うことでIntel Arc B580のオーバークロック世界記録を達成したオーバークロッカーが登場しました。
GPU overclocker uses chilled car antifreeze and pond pump to push Intel card to sub-zero temps, sets world record - 'TrashBench' sets GPU benchmark record at -17C, gains 16% more performance | Tom's Hardware
世界記録を樹立したのはオーバークロッカーでYouTuberのTrashBench氏で、使用したグラフィックボードはMAXSONのMS-Intel ARC B580 iCraft 12G。
まずは外装と共にヒートシンク部分を外します。
GPUについているグリスを拭き取ります。
水冷ユニットを固定しますが、そのままでは装着できません。
水冷ユニットを基板に固定するためのパーツを3Dプリンターで出力。
液体絶縁テープを塗布して防水対策を行った後、水冷ユニットを取り付けます。
メモリにヒートシンクを着けてクランプで固定し、電源に接続。
さらに水冷ユニットに空冷ファンを取り付けました。
TrashBench氏によれば、不凍液は約-25℃まで液体のままなので、冷凍庫で-17℃まで冷やしたものを使っているとのこと。不凍液を送り出しているのは、池で使うポンプ。
Intel Arc B580の動作周波数は、純正だと最大2850MHz。
空冷式でオーバークロックを行うと、3200MHzまで動作周波数を上げることができたとのこと。
『サイバーパンク2077』『Forza 5』『モンスターハンターワイルズ』を1080p解像度・高画質設定で動作させたときの最大FPSはこんな感じ。オーバークロックによって動作周波数を上げると、最大FPSも上がります。
そして、今回の不凍液による水冷式では、3316MHzの動作周波数を達成。
3DMarkのTime Spyベンチマークのスコアは1万6631点。これは純正より約12％高いスコアで、B580の世界記録を更新したとのこと。
3タイトルでの最大FPS結果が以下。不凍液による水冷式オーバークロック(赤)は、純正(青)と比較して、平均16％のFPS向上を実現しました。
ただし、不凍液が温まってくると冷却効率は落ちていき、動作周波数もどんどん下がっていったそうです。
なお、TrashBench氏が実際にオーバークロックに成功したムービーは以下から見ることができます。
I Froze Intel’s B580 GPU. It Should’ve Died. - YouTube