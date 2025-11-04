100均で出会えると思わなかった！見た目がイマイチ…を覆す！スタイリッシュで使いやすい文具

100円ショップの大きめなカッターって、見た目がイマイチなイメージ。派手な色だったり、形がぼってりしていたりするものが多いですが、ダイソーでスタイリッシュなデザインのカッターを発見しました！片手で楽に扱えて、紙をサクッと切れるほど切れ味も良好。嬉しい機能も付いて、100円にしてはレベルが高いです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：オートロック式カッター（15.4cm×2.8cm×1.8cm）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480507156

見た目も使い心地も抜群！ダイソーの『オートロック式カッター』

100円ショップで販売されている文具って、機能が良くてもデザインがイマイチなものがあったりしますよね。特に大きめのカッターはその差が顕著で、安全性を考慮してか派手なカラーやぼってりとした形のものが多いイメージ…。

そんな中、ダイソーでおしゃれ且つ使い心地の良いカッターを発見！『オートロック式カッター（15.4cm×2.8cm×1.8cm）』をご紹介します。

価格は110円（税込）です。購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

ブラックカラーに、スマートなフォルムが目を惹くデザイン。スタイリッシュな見た目重視で購入しました！

ネジを回して刃を固定するネジロック式ではなく、スライダーを前後に動かすことで刃の出し入れと固定ができるオートロック式なので、片手で扱いやすいのも嬉しいです。

切れ味は、まずまず…といった感じで目立った特徴はありませんが、問題なく紙をカットすることができます。

大きいカッターで、しかもネジロック式ではない割には刃のブレが少ない気がします。

刃の太さの割にスリムで、さらに軽量なので手馴染みが良いです。

開梱作業やごみの処理などにおすすめです。

総合的に見て、日常で使用する分には十分かと思いました！

刃を折るためのパーツ付きで切れ味の良さを取り戻せる！

上部のパーツが取り外せるようになっているのも見逃せないポイント。

実は、これがより便利に使える秘密なんです！

このパーツを使えば、切れ味が悪くなった刃を折ることができます。

刃折り器などを用意しなくても、安全に刃を折り、簡単に切れ味の良さを取り戻せて便利です。

今回は、ダイソーの『オートロック式カッター（15.4cm×2.8cm×1.8cm）』をご紹介しました。

見た目も使い心地も良いカッターが、110円（税込）で購入できるとは思いませんでした！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。