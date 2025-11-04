コレもう手放せません！その都度捨てる手間が省ける！見た目もスッキリする便利な100均袋
商品情報
商品名：自立型 卓上ゴミ袋
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦135mm×横180mm×底マチ100mm
入り数：15枚
販売ショップ：セリア
JANコード：4903234015344
ちょっとしたゴミを捨てられて見た目もスッキリ！セリアの『自立型 卓上ゴミ袋』
デスクやテーブルにゴミをそのまま置いておくのって、ちょっと気になりますよね。
かといって、少量のゴミをその都度大きなゴミ箱に捨てに行くのも手間に感じます。
そこで今回は、最近セリアで見つけて愛用している『自立型 卓上ゴミ袋』という商品をご紹介します！
こちらは、絵柄のないシンプルなデザインの、ミニサイズのゴミ袋です。
無地なので、デスクやテーブルの上に置いても違和感を感じにくいです。
中身が見えず、見た目がスッキリしているのも良いところ！
底マチがついているので、袋を広げることでこのように自立してくれます。
とても薄くて軽いので若干安定感が悪いですが、ゴミが入ることで安定します。
ゴミが溜まったらまとめてそのまま捨てるだけで楽ちん！
デスクに1つ置いておけば、ゴミが出たらすぐに捨てられてスマート。
ある程度ゴミが溜まったタイミングや、一日の終わりに、ゴミ箱にそのままポイッと捨てるだけで楽ちんです。
水気に強い素材なので、こんな使い方も！
ティーパックやポーションのゴミも捨てられて便利です。
枝豆や、骨付き唐揚げなどのメニューのときにもおすすめですよ。
15枚入りで110円（税込）と高コスパなので、たっぷり使えるのも魅力のひとつ。
自宅やオフィスはもちろんのこと、お出かけ先などでも使えるので持っておくと助かります！
今回はセリアで見つけた『自立型 卓上ゴミ袋』をご紹介しました。
ゴミが出やすいハンドメイド作品制作や、DIYにもおすすめです！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。