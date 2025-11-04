「おしりダンディ ザ・ヤング」、初のアニメ化 “おしりたんてい”の父の若かりし頃描く
テレビアニメ『おしりたんてい』の2026年4月からの新作放送で、「おしりダンディ ザ・ヤング」の物語が初めてアニメ化されることが発表された。あわせて、「おしりダンディ ザ・ヤング」初登場となる回のエピソードビジュアルが公開された。
【画像】ツッコミしたくなる（笑）特別上映版『おしりたんてい』場面カット
『最強ジャンプ』（集英社刊）で現在連載中で、“おしりたんてい”の父で冒険家の“おしりダンディ”が若かりし頃の新人調査員時代、いかにして“ダンディ”を極めていったのかを描いた冒険シリーズ。
ビジュアルでは、若き冒険家のおしりダンディとその相棒へーへーが荒々しい川をいかだで乗りこなすフレッシュな姿と、現在のおしりダンディが若き日を回想し、おしりたんていとブラウンに語っているシーンが描かれている。ヤングな躍動感と紳士的なたたずまいが同居した4月からの冒険が楽しみになるビジュアルで、サブタイトルには「ププッ ぼうけんコンビ！ヤングダンディとへーへー」と記されている。
トロル氏原作の『おしりたんてい』はアプリをはじめ、絵本や読み物、アニメ化や映画化もされている探偵シリーズ。2025年11月現在、シリーズ累計発行部数が全世界3500万部を超え、子どもから大人まで幅広い世代に楽しまれている。
テレビアニメは2018年に放送がスタートし、今年で8年目に突入。 顔の形が“おしり”に見えるIQ1104の名探偵「おしりたんてい」が、「フーム、においますね」と言いながら推理を展開する。犯人を追い詰めるときは「しつれいこかせていただきます」のセリフとともに必殺技でププッと解決。助手のブラウンやマルチーズしょちょう率いるワンコロけいさつの刑事たち、探偵事務所の1階の喫茶店ラッキーキャットのマスターとその娘すずなど、個性豊かな町の住人たちと共に数々の難事件に挑む。
【画像】ツッコミしたくなる（笑）特別上映版『おしりたんてい』場面カット
『最強ジャンプ』（集英社刊）で現在連載中で、“おしりたんてい”の父で冒険家の“おしりダンディ”が若かりし頃の新人調査員時代、いかにして“ダンディ”を極めていったのかを描いた冒険シリーズ。
トロル氏原作の『おしりたんてい』はアプリをはじめ、絵本や読み物、アニメ化や映画化もされている探偵シリーズ。2025年11月現在、シリーズ累計発行部数が全世界3500万部を超え、子どもから大人まで幅広い世代に楽しまれている。
テレビアニメは2018年に放送がスタートし、今年で8年目に突入。 顔の形が“おしり”に見えるIQ1104の名探偵「おしりたんてい」が、「フーム、においますね」と言いながら推理を展開する。犯人を追い詰めるときは「しつれいこかせていただきます」のセリフとともに必殺技でププッと解決。助手のブラウンやマルチーズしょちょう率いるワンコロけいさつの刑事たち、探偵事務所の1階の喫茶店ラッキーキャットのマスターとその娘すずなど、個性豊かな町の住人たちと共に数々の難事件に挑む。