俳優・山田孝之の最新姿に驚く人が続出している。

俳優で歌手の山崎育三郎のインスタグラムに登場。山崎は「公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設しました！！！！タイトル『どうも、山崎育三郎です。』ミュージカル、コンサート、映像作品へ挑む過程を密着したり、会いたい人に会ったり、食を楽しんだり、等身大の自分で楽しみながらやっていきます」と報告し「初回ゲストは孝之。沖縄で２人で語ったり、買い物したり、ご飯食べたりゆるーく過ごしました！みてね」と呼びかけた。

ゲスト・山田孝之との２ショットを披露。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのコメント欄やネット上では「山田孝之のビジュアル」「山田孝之なのかブラピなのか」「誰か分からないレベルなんだけど…」「まじで誰かわからなかったわ………山田孝之…？」と衝撃を受ける人が続々。「どうしたらそんな生えるの」「モリゾウみたい」「えっ！？」「仙人みたい」「ヒゲに驚いた」「誰かと思ったら山田孝之さん」「山田孝之の髭、仮装じゃないの？」「『育三郎さん若いなぁ…少年みたい。てか、隣誰やねん……）』思ってたら山田孝之で吹いた」「孝之さん、すっごいイケメンおっちゃんになってる！」「山田孝之サンめっちゃ地元に馴染んでて、気付かない」と二度見した。

動画で山田は、沖縄移住について問われ「そもそも１５歳で東京に出たけど、その時からずっと変わってないのは、東京に家を建てるとか買う選択肢は今まで一度も、１％も無かった」と話し始めた。移住のきっかけとして「一番大きかった」という理由は母親だそうで「２０１９年に亡くなって。母の最期の遺言として『どうしても私はおじーとおばーと同じお墓に入りたい』って、託されて」「本人の最期の願いをかなえてあげるべきなんじゃないか」と語り、母親の遺言がきっかけで自身も移住したと明かした。