『なんでも鑑定団』“500万円よりスゴイ大珍品”鉄道グッズ→驚がくの鑑定結果へ
きょう4日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、以前に出張鑑定に登場した依頼人が出演し、大珍品の鉄道グッズを持ち込む。
【動画】番組史に残る驚がくの結果…“500万円よりスゴイ大珍品”鉄道グッズが登場する
2024年5月に、200万円で購入した洋画家・高塚省吾（1930〜2007）の油絵で出張鑑定に登場した依頼人。鑑定結果は500万円だったが、実はもっとスゴイお宝を隠し持っていると言う。
それは、マニアなら泣いて喜ぶ大珍品、寝台特急列車・ブルートレインのヘッドマーク7点。妻に内緒で買い集めたため、前回は恐ろしくて応募できなかった。番組史に残る驚がくの結果が飛び出し、スタジオが騒然となる事態に。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】音無美紀子
【出張鑑定】出張鑑定in長野県飯綱町
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
林直輝(「日本人形文化研究所」所長)
岩屋章三(「TEC-ZERO」店主)
勝見充男(古美術「自在屋」店主)
森由美（陶磁研究家）
