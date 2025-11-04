柏木由紀、“10秒でメイクするなら？”という難問に頭抱える「10秒は嫌ですね」
美容系動画クリエイターのかわにしみき、タレントの柏木由紀が4日、東京・日本橋の0th Hub Nihonbashiで「muice」×「upink」×「matsukiyo」新商品発表会に参加した。
【全身ショット】可憐！華やかなピンクのワンピース姿を披露した柏木由紀
イベントでは「matsukiyo」ブランド誕生10周年にかけて、「もしも、“あと10秒”で家を出ないといけないなら何を使ってメイクする？」という質問が。柏木は「10秒は嫌ですね…」と苦笑い。かわにしはリップだそうで「10秒だと顔がすっぴんだし、髪の毛もぐちゃぐちゃな状態だと思う。せめて口だけでも、保湿して、ちゅるんとして見せられたら、まだいいかな」とトーク。柏木はマスカラだそう。「リップも迷ったんですけど…。私は普段、本当に時間がない時は肌も大事で、その次にマスカラを塗る。まつ毛の存在感を出すと、アイシャドウの分も結構カバーできる感じがする。意外と選ばないと思うんですけど、マスカラを推したい。意外と盛れます」と力説していた。
「muice」はかわにしが、「upink」は柏木がプロデュースするコスメブランド。「matsukiyo」とのトリプルコラボで、かわにしと柏木がお互いのブランドの人気アイテムをカラー監修した2商品を12月1日から数量限定で発売。両ブランドからマツキヨココカラでした手に入らない限定カラーアイテムも同日に発売される。
コラボを記念して、同所では5日から期間限定PUPUPストアも開催する。
