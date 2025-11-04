これがたった100円だと！？吊るせて保管に困らない100均専用ケース

セリアで人気のウェットティッシュケース。いつかバッグに吊るせるタイプが出ないかな〜と期待していた筆者ですが、先日衛生グッズ売り場で理想的なアイテムを発見♡便利なストラップ付きでお値段は￥110（税込）。クリアタイプで中身が確認しやすく、フタも付いている優れものです。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：蓋付ウェットシートケース ストラップタイプ XS

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11.5×16.5×マチ2cm（ストラップ含まず）

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196334287

こんなの欲しかった！セリアで見つけたウェットティッシュケースをチェック

セリアで人気を博しているウェットティッシュケース。筆者も何個も愛用していますが、バッグに吊るせるタイプがあったらいいな〜と思っていた今日この頃。バッグの中を汚れた手で探さなくて済むし、収納グッズとしても使いやすそうだと思っていました。

そんな中、いつもの通りセリアを訪れると、理想的なアイテムを発見！今回GETしてきたのは、その名も『蓋付ウェットシートケース ストラップタイプ XS』。バッグなどに掛けられるストラップ付きで、お値段は￥110（税込）。衛生グッズ売り場に並んでいました。

パッケージの説明には「取り出し口のシールを全てはがした市販のウェットシートなどを入れる」…とありますが、今回はトイレ用のお掃除シートを収納したかったのでちょっとアレンジ。パッケージが大きかったので、シートだけを出して収納してみました。

12枚入りの厚手のシートですが、ギリギリ全て入ったので一安心です。

ウェットシートの取り出しも問題なく、クリアタイプなので中身の減りが分かりやすいのもGOOD。また、フタ付きで￥110（税込）なのは、改めてお安いな〜と感心しました。

セリアの『蓋付ウェットシートケース ストラップタイプ XS』を収納グッズとして使ってみた！

ストラップを活用して、トイレ掃除用のウェットシートを吊るしてみました。パッと取り出せるので快適度がUP。スマートな見た目もお気に入りです。

ウェットシートを入れたまま長時間ストラップを使用していると、破損の恐れがある…という使用上の注意に記載がありますが、今のところトラブルなし。心配な時は定期的にストックを掛け直すなどして、対策したいと思います。

今回はセリアの『蓋付ウェットシートケース ストラップタイプ XS』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。