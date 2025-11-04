ユク・ソンジェ『鬼宮（ききゅう）』、12・25各VODで配信開始 来年にはDVDレンタル＆発売も
韓国俳優ユク・ソンジェとキム・ジヨンが共演した韓国ドラマ『鬼宮（ききゅう）』が、12月25日より各動画配信サービスにて見放題配信開始、2026年2月4日DVDレンタル開始、同3月4日DVD-BOX発売が決定した。
【動画】ファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』が各VODで配信スタートへ
本作は王家に恨みを抱いた鬼の呪いに立ち向かう、不思議な力を持つヨリと悪神カンチョリのファンタジーロマンス時代劇。『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のユク・ソンジェが本作で挑むのは、一人二役。王に仕える真面目な検書官であり、ヒロインの初恋相手でもあるユン・ガプと、その体に憑依した口が悪いがどこか憎めない悪神カンチョリという正反対のキャラクター。真面目で誠実なユン・ガプとクセ強で無礼なカンチョリ。振れ幅の大きい2つのキャラクターを一つの体で演じ分け、まったく違う人物に見せる圧巻の演技力でそれぞれの魅力を引き出した。
ヒロイン・ヨリを演じるのは、『二十五、二十一』で注目を集めたキム・ジヨン。カンチョリに惹かれていく感情の揺れを繊細に表現する一方で、鬼と対峙するシーンでは恐怖に屈しない芯の強さを感じさせ、幅のある演技で視聴者を魅了する。さらに、誠実さを貫き、責務を全うしようとする若き王イ・ジョンを『悪の花』で存在感を放ったキム・ジフンが力強く演じる。実力派俳優陣による魂のこもった演技が見どころ。
一流の巫堂と称された祖母の力を受け継いだ眼鏡職人のヨリ。ある日、彼女は初恋相手であるユン・ガプと再会するが、彼は何者かに襲われて命を落としてしまう。ヨリの魂を幼いころから狙っていた悪神カンチョリが、そんなユン・ガプの体に憑依。さらになぜか体から抜け出せなくなりそのままの姿で過ごすことに。やがて、ユン・ガプの魂が王宮を呪う鬼に囚われていると知ったヨリは、鬼と戦うことを決意。はじめは反発し合っていたヨリとカンチョリだったが、共に鬼と戦ううちに少しずつ気持ちが変化し、お互いを大切に思う気持ちが芽生えていく…。
だが、ユン・ガプの魂を取り戻すということは、カンチョリとの別れを意味していた…。初恋の彼と、憎んでいたはずの悪神との“奇妙な三角関係”。それぞれの恋の行方は…。
話題性・映像美・世界観の三拍子が揃い、“週末の覇者”と称された本作は、全話を通して同時間帯視聴率1位を記録。メガホンを取ったのは『哲仁王后（チョルインワンフ）俺がクイーン!?』『花郎＜ファラン＞』などを手がけたヒットメーカー、ユン・ソンシク。緊張感とユーモアが絶妙に織り交ぜられたストーリーは、視聴者を最後まで惹きつける。さらに、朝鮮王朝の世界観を緻密に表現した美術セットや衣装が物語を彩り、その完成度は韓国SNSでも大きな話題に。映像、演出、ストーリーすべてにこだわった世界観に引き込まれる。
■『鬼宮（ききゅう）』作品情報
【配信情報】アジアプレミアム/FOD/U-NEXT/Lemino/Hulu/Videomarket
【DVD情報】
Vol.1〜Vol.6 2026年2月4日（水）レンタル開始
※以降、Vol.16まで順次リリース
DVD-BOX1 2026年3月4日（水）発売
DVD-BOX2 2026年4月3日（金）発売
【動画】ファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』が各VODで配信スタートへ
本作は王家に恨みを抱いた鬼の呪いに立ち向かう、不思議な力を持つヨリと悪神カンチョリのファンタジーロマンス時代劇。『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のユク・ソンジェが本作で挑むのは、一人二役。王に仕える真面目な検書官であり、ヒロインの初恋相手でもあるユン・ガプと、その体に憑依した口が悪いがどこか憎めない悪神カンチョリという正反対のキャラクター。真面目で誠実なユン・ガプとクセ強で無礼なカンチョリ。振れ幅の大きい2つのキャラクターを一つの体で演じ分け、まったく違う人物に見せる圧巻の演技力でそれぞれの魅力を引き出した。
一流の巫堂と称された祖母の力を受け継いだ眼鏡職人のヨリ。ある日、彼女は初恋相手であるユン・ガプと再会するが、彼は何者かに襲われて命を落としてしまう。ヨリの魂を幼いころから狙っていた悪神カンチョリが、そんなユン・ガプの体に憑依。さらになぜか体から抜け出せなくなりそのままの姿で過ごすことに。やがて、ユン・ガプの魂が王宮を呪う鬼に囚われていると知ったヨリは、鬼と戦うことを決意。はじめは反発し合っていたヨリとカンチョリだったが、共に鬼と戦ううちに少しずつ気持ちが変化し、お互いを大切に思う気持ちが芽生えていく…。
だが、ユン・ガプの魂を取り戻すということは、カンチョリとの別れを意味していた…。初恋の彼と、憎んでいたはずの悪神との“奇妙な三角関係”。それぞれの恋の行方は…。
話題性・映像美・世界観の三拍子が揃い、“週末の覇者”と称された本作は、全話を通して同時間帯視聴率1位を記録。メガホンを取ったのは『哲仁王后（チョルインワンフ）俺がクイーン!?』『花郎＜ファラン＞』などを手がけたヒットメーカー、ユン・ソンシク。緊張感とユーモアが絶妙に織り交ぜられたストーリーは、視聴者を最後まで惹きつける。さらに、朝鮮王朝の世界観を緻密に表現した美術セットや衣装が物語を彩り、その完成度は韓国SNSでも大きな話題に。映像、演出、ストーリーすべてにこだわった世界観に引き込まれる。
■『鬼宮（ききゅう）』作品情報
【配信情報】アジアプレミアム/FOD/U-NEXT/Lemino/Hulu/Videomarket
【DVD情報】
Vol.1〜Vol.6 2026年2月4日（水）レンタル開始
※以降、Vol.16まで順次リリース
DVD-BOX1 2026年3月4日（水）発売
DVD-BOX2 2026年4月3日（金）発売