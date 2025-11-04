チェッカーズ、伝説の東京ドーム公演を爆音で 12・24に一夜限りのライブハウス上映会を開催
チェッカーズ唯一の東京ドーム公演となった1988年のライブ映像が、“クリスマス・プレミアム・ライブハウス上映会”として、12月24日に東京・池袋harevutaiで上映されることが決定した。4K相当の高画質リマスター映像を“爆音”で体感できる特別企画だ。
【動画】藤井フミヤ with 南こうせつ「僕の胸でおやすみ」MV＆メイキング映像
この上映会は、Blu-ray『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at東京ドーム【Remaster Edition】』が12月17日に発売されることを記念して実施される。映像は、1988年8月26日に行われた東京ドーム公演を収録したもので、当時リリースされたアルバム『SCREW』を引っ提げた全国ツアーの一環として開催。1987年のセルフプロデュースアルバム『GO』を成功させ、勢いに乗っていたチェッカーズにとって、東京ドームでの初公演であり、同時にラスト公演という、まさに“伝説”のライブとなった。
上映では、当時の熱狂を蘇らせるべく、4K相当のリマスターでビジュアルを再構築。さらに爆音環境で上映することで、東京ドームの臨場感を追体験できる内容になっている。現在、チェッカーズ公式YouTubeチャンネルでは、先行映像として「ONE NIGHT GIGOLO」のフルサイズライブ映像が公開中。ショート動画とあわせてチェックしておきたい。
また、上映当日には『SCREW』関連の復刻グッズ販売も予定されている。クリスマスイブの一夜限りで開催される今回の上映会は、ファンにとって貴重な機会となりそうだ。
■『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム クリスマス・プレミアム・ライブハウス爆音絶叫上映会』
開催日：12月24日（水）
会場：東京・池袋harevutai
【1部】午後2時開場／午後2時30分開演
【2部】午後6時半開場／午後7時開演
【動画】藤井フミヤ with 南こうせつ「僕の胸でおやすみ」MV＆メイキング映像
この上映会は、Blu-ray『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at東京ドーム【Remaster Edition】』が12月17日に発売されることを記念して実施される。映像は、1988年8月26日に行われた東京ドーム公演を収録したもので、当時リリースされたアルバム『SCREW』を引っ提げた全国ツアーの一環として開催。1987年のセルフプロデュースアルバム『GO』を成功させ、勢いに乗っていたチェッカーズにとって、東京ドームでの初公演であり、同時にラスト公演という、まさに“伝説”のライブとなった。
また、上映当日には『SCREW』関連の復刻グッズ販売も予定されている。クリスマスイブの一夜限りで開催される今回の上映会は、ファンにとって貴重な機会となりそうだ。
■『チェッカーズ 1988 SCREW TOUR at 東京ドーム クリスマス・プレミアム・ライブハウス爆音絶叫上映会』
開催日：12月24日（水）
会場：東京・池袋harevutai
【1部】午後2時開場／午後2時30分開演
【2部】午後6時半開場／午後7時開演