WEST.濱田崇裕、男子ゴルフ・ACNチャンピオンシップコースを事前ラウンド「どんなプレーが見られるのか楽しみ」
6日から開幕し、カンテレで3日間にわたって放送される男子プロゴルフトーナメント「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025』アンバサダーのWEST.濱田崇裕（濱＝異体字）が、このほど大会コースで事前ラウンドに臨んだ。
【写真】きれいなフォームをみせる濱田崇裕
1969年に男子プロゴルフツアーとして関西でスタートし、今年で56回目を迎える国内屈指の歴史を誇るトーナメント。2023年に「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」として新たに生まれ変わり、今年で3回目の開催となる。会場は、西日本最多のゴルフ場を擁する“ゴルフのまち”兵庫・三木市の名門コース・三木ゴルフ倶楽部。
後半の14番ホールから最終18番ホールを実際にプレーした濱田は、「18番ホールは本当に長くて、すごく印象に残りましたね。やっぱりプロの皆さんは飛距離が全然違って、実際に回ることでそのすごさを改めて実感しました。一打のミスも許されないような緊張感があって、アマチュアだけじゃなくプロの方々も本当に気が抜けないコースなんだなと感じました。ラフに入るとさらに難しくなるし、本番では芝ももっと伸びて仕上がっていくと聞いたので、そんな中でどんなプレーが見られるのか楽しみです。“自分だったらこのクラブを選ぶけど、プロの皆さんはここで何番を握るんだろう”とか、いろいろ想像しながら観たいですね」と、大会当日へ期待を寄せた。
さらに、大会と並行して三木ゴルフ倶楽部で行われるイベント『ACNゴルフェス2025』で、総合MCを務める稲村亜美からもコメントが到着。稲村は、「男子ゴルフツアーの中でも、こういったイベントを開催するトーナメントは＜ACNゴルフ＞だけだと思います。キッチンカーや花火大会などのイベントも盛りだくさんですし、毎日トークショーをやるという試みも本当に新しいものだと思うので、多くの方に足を運んでもらって、“男子ツアーってこんな楽しいんだ”っていうところや、イベントをきっかけに、もっと男子ゴルフ界も盛り上がっていってほしいなと思います。私も精一杯、朝から晩までがんばります！」と意気込みを語った。
同大会ではツアー通算20勝の“若きレジェンド”石川遼プロをはじめ、今シーズン開幕戦でプロ初優勝を飾り、現在賞金ランキング１位の若手のホープ・生源寺（しょうげんじ）龍憲プロや、今年6月に「日本ゴルフツアー選手権」で優勝し、史上最年少（24歳148日）で国内メジャータイトル3冠を達成した、?川泰果（せみかわ たいが）プロ、そして今季は米国の下部ツアー・コーンフェリーツアーを主戦場としている平田憲聖プロなど、日本男子ゴルフ界をけん引する注目選手が多数出場を予定している。
7日深夜1時15分からは予選2日目、8日午後2時35分からは決勝ラウンド初日、9日午後4時5分からは最終日の模様を届ける。また、野球界のレジェンド・鳥谷敬氏が3年連続のラウンドリポーターとして出演（7日・8日のみ）。解説は、水巻善典プロ（3日間出演）と、佐藤信人プロ（8日・9日のみ）が担当し、最終日の9日（日）には、ゲスト解説として丸山茂樹プロも出演する。
