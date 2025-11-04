元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が4日、コメンテーターを務める同局の「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースについてコメントした。

ドジャースは3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。番組ではこれらの様子を紹介した。

現地で大盛り上がりの様子に「いや、盛り上がってますよ」と玉川氏。「だって、ワールドシリーズの最終戦、アウェーだったから、ホームラン打ってもシーンとしてた。俺、本当にこれ入ったのかなって。そしたらやっぱりドジャースタジアム来るとこれだけだもんね、人が凄い」と驚き。

今後はMVPなど、各賞の受賞にも注目が集まる。「終わりよければすべてよしで、どうしても最後の方の印象が強く残っちゃうんで、やっぱりそういう意味で言うと、山本（由伸）選手、物凄い印象に残っちゃってますもんね」と見解。「優勝した後にMVPのトロフィーをなかなか持ち上げられなかったんだよね、山本投手。よっぽど重いのかなと思ってたんだけど、やっぱり本人が疲れて上がらなかったって言ってたんで、それぐらい疲れてるんだね、やっぱり。そんな疲れている中で、あんなピッチングやったっていうようなことを聞くと、余計にまた凄いなって思っちゃう。今の時点では山本投手の印象がちょっと強いんだけどね」とコメントした。

投打の二刀流でWS連覇に貢献した大谷翔平投手についても「連覇があるから、今回これで、大谷さん、間違いないんだろうなと思うんだけど、これで3連覇でしょ」と3年連続のMVP獲得を確信。「あと4連覇1人いるだけだから、だから次で並んでほしいなと思うけどね」と話した。