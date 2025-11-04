奥田民生、久しぶりのソロ作のCDリリース決定 新曲に加えKinKi Kids「スピード」セルフカバーなど収録
奥田民生が、全8曲を収録した新作EP『あまりもの』を2026年1月7日にリリースすることが決定した。タイトル曲を含む2曲の新曲に加え、既存曲のすべてを新録で収めた作品となっている。
【写真】ゆるいデザインがいい…奥田民生の新EP『あまりもの』ジャケット
タイトル曲の「あまりもの」は、歌詞とメロディが心に響くアコースティックなナンバー。そのほか、タイアップ曲としてシングルリリースした「太陽が見ている」「ハナウタ」や、YouTubeチャンネル発の所ジョージとの共作曲「上限64馬力」、KinKi Kids（現・DOMOTO）に提供した「スピード」のセルフカバーも収録。また、東京スカパラダイスオーケストラのホーンセクション（NARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦）を迎えた楽曲や、奥田と長年活動をともにするバンド・MTR&Y（小原礼、湊雅史、斎藤有太）による演奏も収められる。
さらに、同作のリリース直後となる2026年1月11日からは、MTR&Yとの全国17都市をめぐるツアー『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』の開催も決定。千葉・市原市市民会館を皮切りに、埼玉、滋賀、福岡、熊本、神奈川、新潟、北海道、岡山、京都、愛知、宮城、兵庫、広島、石川、大阪、東京を巡る。
奥田は今年10月にソロ活動30周年を迎えたばかり。同郷・同い年の吉川晃司とのユニット・Ooochie Koochieとしても活動中で、アルバムリリースや全国ツアーの熱気が冷めやらぬなか、ソロアーティストとしての新譜も届ける。今作は、配信を除けば、CDパッケージ作品としては2022年発売のシングル「太陽が見ている」以来の新譜となる。
【写真】ゆるいデザインがいい…奥田民生の新EP『あまりもの』ジャケット
タイトル曲の「あまりもの」は、歌詞とメロディが心に響くアコースティックなナンバー。そのほか、タイアップ曲としてシングルリリースした「太陽が見ている」「ハナウタ」や、YouTubeチャンネル発の所ジョージとの共作曲「上限64馬力」、KinKi Kids（現・DOMOTO）に提供した「スピード」のセルフカバーも収録。また、東京スカパラダイスオーケストラのホーンセクション（NARGO、北原雅彦、GAMO、谷中敦）を迎えた楽曲や、奥田と長年活動をともにするバンド・MTR&Y（小原礼、湊雅史、斎藤有太）による演奏も収められる。
奥田は今年10月にソロ活動30周年を迎えたばかり。同郷・同い年の吉川晃司とのユニット・Ooochie Koochieとしても活動中で、アルバムリリースや全国ツアーの熱気が冷めやらぬなか、ソロアーティストとしての新譜も届ける。今作は、配信を除けば、CDパッケージ作品としては2022年発売のシングル「太陽が見ている」以来の新譜となる。