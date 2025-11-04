米G1「第42回ブリーダーズCクラシック」が1日（日本時間2日朝）、米カリフォルニア州サンディエゴ近郊のデルマー競馬場（ダート2000メートル）で行われ、フォーエバーヤング（牡4＝矢作、父リアルスティール）が同レース日本調教馬初勝利の偉業を成し遂げた。

レース後、中央と地方で通算4464勝の元ジョッキー・安藤勝己氏（65）が自身のX（旧ツイッター）を更新。「フォーエバーヤングには朝から興奮させられた。オレは日本馬が凱旋門賞よりも先にBCクラシックを制すとは思ってなかった」とつづり「前半モタモタするのが唯一の弱点だったんやけど、行き脚に磨きがかかるように仕上げたんやないかな。それを活かしたレース運びもパーフェクト。心よりお祝い申し上げます」と矢作師をはじめ渋田助手や荒木助手ら厩舎スタッフ、鞍上・坂井を称えた。

安藤氏は昨年暮れにフォーエバーヤングが東京大賞典を制した後に「跳びが大きいからコーナーでモタつくところがあるけど、追えば追うだけ伸びとるからね。来年ダートの世界一になってくれるでしょ」と古馬になってからの飛躍を確信しているポストをしていた。その通り、今年初戦のサウジCに続くビッグタイトルをものにした。