300円で凄いの出してきた！専門店が太刀打ちできないよ！機能性も高い100均お値打ち商品
商品情報
商品名：サファリハット（撥水加工）
価格：￥330（税込）
頭周りのサイズ（約）：56cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480743882
これで300円はお買い得♡ダイソーの『サファリハット』が優秀だった！
100円ショップとは思えない、クオリティの高い帽子が見つかることもあるダイソー。またもや凄いアイテムを発見しました！
それが、こちらの『サファリハット（撥水加工）』。シンプルながら嬉しい機能がプラスされた、お出かけに便利なサファリハットです。
価格は、なんと330円（税込）！プチプラのサファリハットでも2,000円前後することが多いので、かなりお買い得です。
ナイロン100％で、サラッとした素材感です。
薄手の帽子なので防寒性は期待できず、真冬以外の季節向けだと思います。
ストラップが付いているのも嬉しいポイント。
アジャスターも付いているので、あごに合わせてしっかりフィットさせることができます！
ただし、ストラップ自体は帽子に固定されており、取り外すことができません。
撥水加工付きで水に濡れても安心◎汚れても手洗いできる！
生地に撥水加工が施されているので、水分を弾いてくれます！
急に雨が降ってきたときや、野外音楽イベント、レジャーなどにも便利です。
なんと、このサファリハットは手洗いすることもできます！
よくある100円ショップの帽子は洗えないものが多いイメージがあったので、この仕様はとてもありがたいです。
汚れても気軽に洗えるので長く愛用できそうです。
くるくると丸めればかなりコンパクトになるので、お出かけ、旅行、アウトドアなどにぴったり！
ボトムスのポケットにも入れやすいので、ウォーキングや野外フェスなどのアクティブなシーンにも最適ですよ。
今回は、ダイソーの『サファリハット（撥水加工）』をご紹介しました。
レジャーに使えるお手頃な帽子をお探しの方に、とてもおすすめです！ベージュの他にブラックもあるようなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。