300円で凄いの出してきた！専門店が太刀打ちできないよ！機能性も高い100均お値打ち商品

ダイソーで見つけたサファリハットが、300円と思えないクオリティの高さで驚きました！ストラップはアジャスターで調節できて、お好みのフィット感で着用することが可能。撥水加工付きで、レジャーにも大活躍します！汚れたら手洗いできて至れり尽くせり◎おまけにコンパクトになるので持ち運びにも便利ですよ。

商品情報

商品名：サファリハット（撥水加工）

価格：￥330（税込）

頭周りのサイズ（約）：56cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480743882

これで300円はお買い得♡ダイソーの『サファリハット』が優秀だった！

100円ショップとは思えない、クオリティの高い帽子が見つかることもあるダイソー。またもや凄いアイテムを発見しました！

それが、こちらの『サファリハット（撥水加工）』。シンプルながら嬉しい機能がプラスされた、お出かけに便利なサファリハットです。

価格は、なんと330円（税込）！プチプラのサファリハットでも2,000円前後することが多いので、かなりお買い得です。

ナイロン100％で、サラッとした素材感です。

薄手の帽子なので防寒性は期待できず、真冬以外の季節向けだと思います。

ストラップが付いているのも嬉しいポイント。

アジャスターも付いているので、あごに合わせてしっかりフィットさせることができます！

ただし、ストラップ自体は帽子に固定されており、取り外すことができません。

撥水加工付きで水に濡れても安心◎汚れても手洗いできる！

生地に撥水加工が施されているので、水分を弾いてくれます！

急に雨が降ってきたときや、野外音楽イベント、レジャーなどにも便利です。

なんと、このサファリハットは手洗いすることもできます！

よくある100円ショップの帽子は洗えないものが多いイメージがあったので、この仕様はとてもありがたいです。

汚れても気軽に洗えるので長く愛用できそうです。

くるくると丸めればかなりコンパクトになるので、お出かけ、旅行、アウトドアなどにぴったり！

ボトムスのポケットにも入れやすいので、ウォーキングや野外フェスなどのアクティブなシーンにも最適ですよ。

今回は、ダイソーの『サファリハット（撥水加工）』をご紹介しました。

レジャーに使えるお手頃な帽子をお探しの方に、とてもおすすめです！ベージュの他にブラックもあるようなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。