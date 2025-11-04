11月4日、倖田來未がInstagramを更新。プロレス好きである家族との海外旅行の思い出を振り返った。

【写真】夫・KENJI03や、息子の様子なども公開

10月18日〜19日に、自身の25周年イヤー記念のスペシャルアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の東京公演を開催し、パワフルなステージを披露した倖田。今回の投稿では、「東京公演終わり家族でオーランドへ行ってまいりました！」と、ライブ終了後に家族で渡米したことを報告。

続けて、このアメリカ・フロリダ州にあるオーランドを訪れた目的は、現地のテーマパークと、親交のあるWWE所属のプロレスラーであるイヨ・スカイ選手宅に訪問することだったとしつつも、「JAPAN WWE公演からあっちこっち飛び回るイヨたんなので、思いっきり、入れ違い！爆」と、計画通りにいかなかったことを振り返った。

しかしながら、「てんやわんやからの極上の旅になりました！」と状況が好転したとして、元プロレスラーの坂井澄江さんと食事に行ったところ、「マットリドル選手がいらっしゃり、焼肉をご馳走してもらいました！！きゃーーー」「最終日には、家でバーベキューやろうとお誘いいただき、 マットがたくさん手料理を準備してくれました！」などと、そこでさまざまな交流があったと明かした。

そして、「息子は、2K25てゆうプロレスゲームがあるのですが、 マットの家で マットとキャムロンを横に、 二人をプレイヤーに選んで 戦っていました、。なんかすごい世界線の景色でした。」と息子の様子にも触れ、充実した時間を過ごしたことが伝わる写真を複数公開していた。

この投稿に対し、ファンからは、「あんなこと2日もやったあとすぐ動けちゃうの凄すぎ！！」「色んな人との繋がりも素敵」「充実〜〜」「楽しそうで幸せそうでなにより」「素敵なオフになってよかった」などの声が集まっている。

画像出典：倖田來未オフィシャルInstagramより