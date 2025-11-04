YouTubeに投稿されたのは、超大型犬と小型犬が会った時の様子です。普段は消極的だという超大型犬ですが、小型犬の前では積極的な一面を見せて…？投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破し、「2匹とも可愛い」「ほっこりしました」といった声が寄せられています。

【動画：友人の家に大型犬を連れていくと、黒くて小さい犬がいて…見た目の違いと裏腹な『まさかの光景】

消極的な超大型犬が小型犬と会ったら…

ある日、バーニーズマウンテンドッグの「どん」ちゃん（本名・ドニーちゃん）が、飼い主さんの元同僚のお家に遊びに行くと、チワワ×マルチーズのMIX犬「ジジ」くんが温かく迎えてくれたそうです。

自分より何倍も体が大きいどんちゃんにも臆することなく寄ってきて、「はじめまして」とクンクン匂いを嗅いでご挨拶するジジくん。普段は消極的だというどんちゃんですが、そのフレンドリーな対応が嬉しかったのか、ジジくんが歩き出すとトコトコと後をついていったそう。

そしてジジくんがお庭でトイレをしている間も、「何してるの？」というようにガン見していたとか。飼い主さんは「仲良くなれるかな？」と心配だったそうですが、どんちゃんはジジくんに興味津々のよう。なんだかお友達になれそうな予感…！

大きさが違う2匹のふれあいにほっこり

体の大きさに差がありすぎて、「この子とどうやって遊んだらいいの？」とお互いに戸惑っているようですが、とりあえずお庭で一緒に過ごすことにした2匹。

しばらくの間、じっと見つめ合ったり、どんちゃんがジジくんを追いかけたりして、自分たちなりに友情を育もうとしていたそうです。大きなどんちゃんと小さなジジくんがふれあう光景は、見ていて心がほっこりします。

またどんちゃんが決してジジくんに飛びついたりじゃれ合おうとしたりしないところに、「小さい子には優しく接しなくちゃ」という気遣いが感じられるのも素敵です。

片想いでも積極的にアピール！

ところがそのうちジジくんが、「しつこいな…。なんでずっとついてくるの？」とうんざりした様子を見せ始めたとか。それでもどんちゃんは「遊ぼう！」とアピールしたり、ジジくんが逃げると「待ってよ～」と追いかけたりして、仲良くなるために頑張り続けていたそう。

ジジくんも追いかけると無視せずに「何？」と振り向いてくれるのですが、見つめ合うと何もできなくなり、黙ってしまうどんちゃん。その不器用さが可愛くて、思わず頬が緩みます。

その後もどんちゃんは懲りずにジジくんを追いかけ続け、たとえジジくんに怒られてもそばを離れようとしなかったそうです。ジジくんはいつになく積極的などんちゃんの相手をするのが少し大変だったかもしれませんが、どんちゃんはずっと楽しそうにしていたとのこと。

以前、大きいワンちゃんたちに会った時にはビビっていたというどんちゃんですが、どうやら小さいワンちゃんにはグイグイいけるよう。今回はどんちゃんの片想いのような状態になってしまいましたが、またジジくんと再会できた時にはもっと絆が深まって、相思相愛になれるといいですね！

この投稿には「どんな子にも吠えないで優しく接してて本当にすごい」「視線が合わないとオラオラなのに、合うとすぐシャイになるって…w」「どんちゃんは、きっと仲良く遊んでるつもりなのでしょうね」といったコメントが寄せられ、2匹のふれあいが多くの人に笑顔や癒しを届けてくれることとなりました。

どんちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンドッグどんちゃんのくらし - Donnie log.」をチェックしてくださいね。赤ちゃんの頃の動画も盛りだくさんで、あどけない姿に癒されますよ！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンドッグどんちゃんのくらし - Donnie log.」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。