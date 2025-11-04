「アップグレードも必要」WS“起死回生弾”のロハスは「契約を終えることも」 25億円男の去就は？ ド軍に残らないのは誰か
ワールドシリーズ第7戦で劇的な同点弾を放ったロハスだが、来季の去就に注目が集まる(C)Getty Images
ワールドシリーズ連覇を達成したドジャースは早くも3連覇の期待が高まっている。そんな中で、来季はドジャースに残らない可能性のある選手がいる。
今季限りで現役引退を表明したクレイトン・カーショーはもちろんだが、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、ワールドシリーズ第7戦の9回に起死回生の同点ソロを放ったミゲル・ロハスもその一人に挙げている。
【動画】9回1死から起死回生！ロハスの同点ホームランを見る
同メディアは「3連覇への挑戦において、2026年にドジャースに戻らない6人の選手」を紹介している。
ロハスについては「2026年シーズンをもって引退する意向を表明しているが、それはつまり来年ドジャースで最後の花道を飾る余地が残されているということだ。しかし、彼は現在FAであり、基本的に毎年恒例の疑問が持ち上がる」と記した。
「ドジャースはノスタルジーのために彼を呼び戻すかもしれないが、ベンチのアップグレードも必要であり、良い区切りで契約を終えることも考えられる」と見解を述べている。
また、キケ・ヘルナンデスについても、ドジャースを去る可能性があるとしている。「ロハスと同様に、ヘルナンデスもクラブハウスでの存在感は素晴らしいし、彼がポストシーズンで何ができるかは誰もが知っている。ただし、今年は期待にあまり応えられなかった」と指摘した。
「もしドジャースがヘルナンデスと再契約するとすれば、おそらく今季と同じやり方になるだろう。つまり、ロースターに関する他の全てが解決した後の、土壇場での契約になるだろうということだ」と伝えている。
リリーフ陣ではマイケル・コペックとカービー・イェイツの去就にも注目。コペックに関しては「ドジャースのブルペンは、このオフに緊急な刷新が必要だ。コペックがFAになるため、彼らは空いたロースター枠を使って、より健康を維持できる見込みのある投手を見つけるべきだろう」と投げかけた。
今季、レンジャーズから移籍してきたイェイツは「ドジャースでの1年間は41回1/3を投げ、防御率5.23、3回の負傷者リスト入りという結果に終わった」と説明。ポストシーズンのロースターに入ることはできなかった。
昨季はレンジャーズで61試合に登板して防御率1.17、33セーブを挙げたが「レンジャーズでの素晴らしいシーズンがあったにもかかわらず、ドジャースはそれがまぐれであったと気づくべきだったかもしれない」と伝えている。
イェイツと同じくポストシーズンで出番のなかったマイケル・コンフォートについては「1700万ドル（25億円）の契約は最悪だ。彼は打率2割未満で、守備はほぼリーグワーストレベルであり、文字通りドジャースで最も価値のない選手となった」とこき下ろした。
「その期待外れのパフォーマンスでドジャースファンの目に敵として映り続けるのを許してしまった」と、32歳の外野手もドジャースを去る可能性が高いと見ている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]